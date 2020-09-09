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مرأة

بديل لتاتو الحواجب.. أسرع وصفة طبيعية تبرز جمال عينيك

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 08:06 ص
بديل لتاتو الحواجب..
بديل لتاتو الحواجب.. أسرع وصفة طبيعية تبرز جمال عينيك
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أسماء عبد الحفيظ

الكثير من النساء لا يُفضلن تاتو الحواجب لأنه يجعل مظهر المرأة لافتًا أكثر من اللازم، ولذلك يمكن الاستعانة ببعض المواد الطبيعية مثل القرنفل الذي يُعتبر بديلًا رائعًا عن المستحضرات الكيميائية والاصطناعية من أجل تكثيف الحواجب، وتُقدم لكِ خبيرة التجميل منى صابر في هذا المقال وصفة القرنفل الطبيعية لتكثيف الحواجب كبديل لتاتو الحواجب.


قد تغنيكِ هذه الوصفة عن استخدام قلم تحديد الحواجب أو بودرة تحديد الحواجب من المكياج.


أحضري عود قرنفل مجفف، ثم حمّصي مقدمته "مكان الزهرة" على النار لمدة لا تزيد على دقيقة، حتى يتحول للون الأسود.


انتظري قليلًا حتى يبرد، حيث ستلاحظين أنه أصبح مثل عود الكحل، ثم ارسمي حاجبيكِ واملئي الفراغات باستخدام مقدمة عيدان القرنفل المحمصة، ستلاحظين الفرق فورًا، حيث سيُصبح شكل الحواجب أكثر جمالًا وكثافة.


الأهم في هذه الوصفة أنها لن تؤثر بشكل سلبي على شعر حاجبيكِ كما أنها ستعطيكِ مظهرًا طبيعيًا جدًا، ويُقتصر استخدام هذه الوصفة عند الحاجة فقط.

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