تقديرا لدورها الإعلامى... وزير خارجية لوكسمبورج يستقبل قناة صدى البلد.. فيديو

قالت الإعلامية لميس سلامة ، مقدمة برنامج صباح البلد ، إن جون آسيل وزير خارجية لوكسمبورج استقبل مجدى يوسف مراسل صدى البلد فى لوكسمبورج فى مقر الوزارة بقصر العدل.





وأوضحت سلامة ، خلال تقديمها حلقتها اليوم ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أن وزير خارجية لوكسمبورج حرص خلال استقباله الرسمى لقناة صدى البلد على التقاط صور تذكارية لوضعها فى سجل زيارات الوزارة.





وأشارت إلى أن وزير خارجية لوكسمبورج صرح أن هذا الاستقبال رسمى لقناة صدى البلد يأتى تقديرأ للدور الإعلامى الذى تقوم به قناة صدى البلد والذى يحرص على متابعتها دائمأ ..





يذكر أن برنامج "صباح البلد" يعرض على شاشة "صدى البلد" يوميًا، ويناقش أبرز القضايا على الساحة المصرية، والملفات العربية والدولية، كما يقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوميا.





ويقدم البرنامج جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة في الصحف المصرية والعربية والعالمية.