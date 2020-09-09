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رياضة

الهلال في نزهة كروية أمام الشباب بختام الدوري السعودي

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 08:42 ص
الهلال السعودي
الهلال السعودي
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إسراء أشرف
يستضيف فريق الهلال نظيره الشباب، اليوم، الأربعاء، في تمام السابعة والنصف مساءً، استاد جامعة الملك سعود، ضمن منافسات الجولة رقم 30 والأخيرة من الدوري السعودي.

وتوج الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، للمرة الـ16 في تاريخه، قبل جولتين على نهاية المسابقة.

ويتصدر زعيم آسيا، جدول ترتيب فرق الدوري،  برصيد 69 نقطة، بينما يتواجد الشباب في المركز الـ7 برصيد 43 نقطة.

ورغم تتويجه بالدوري، لكن الهلال لا يزال يتطلع للوصول إلى النقطة 72 بفوزه في المباراة، من أجل كسر الرقم المسجل باسم غريمه النصر والمتمثل في حصد 70 نقطة خلال موسم واحد.




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