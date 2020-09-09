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فن

كل الجوزات فيها حلو ووحش.. أسماء شريف منير تحتفل بعيد زوجها الثاني

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 09:31 ص
صدى البلد
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منار نور
احتفلت الإعلامية اسماء شريف منير بعيد زوجها الثاني على الفنان محمود حجازي . 

ونشرت أسماء شريف منير صورة تجمعها مع زوجها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". 

وعلق اسماء شريف منير قائلة: "كل الجوزات فيها حلو ووحش ومشاكل وعشرة وخناقات وحب واختلافات وذكريات ودي السنة التانية وعدينا بكل ده، كل سنة وانت جوزي ومطلع عيني ومطلعة عينك برضه". 


وأسماء شريف منير خبيرة تجميل وتقدم الكثير من الفيديوهات التي تتضمن نصائح للفتيات على السوشيال ميديا عن طريقة ارتداء الملابس وشراء الماكياج وأحدث ألوان الموضة ويتابعها الآلاف عبر حساباتها الشخصية.

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