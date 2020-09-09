AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ بورسعيد: انطلاق ماراثون انتخابات الإعادة للشيوخ في يومها الثاني وفتح جميع اللجان

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:22 ص
صدى البلد
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
انطلق ماراثون انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ 2020، داخل محافظة بورسعيد بانتظام عمل اللجان  في تمام التاسعة صباح اليوم الأربعاء التى فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين، للتصويت فى اليوم الثاني  من أيام الاقتراع، ويستمر التصويت حتى التاسعة مساء، مع السماح لآخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي.

وأكد محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، أن ١٠٨ لجان انتخابية على مستوى بورسعيد بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أي معوقات، مشيرا إلى انتظام العمل في جميع  اللجان الانتخابية.


وذكر أن القضاة المشرفين على عمليات التصويت وصلوا إلى مقرات اللجان في المواعيد المحددة، كما حرص رؤساء اللجان على المسافات الآمنة بين الناخبين والتنبيه بإعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الإعاقة بالدخول لتصويت، كما طالبوا الناخبين بالحفاظ على ارتداء الكمامة عند التصويت. 

وشهد اليوم الاول للانتخابات مرورها دون وجود اي شكاوي او معوقات مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

يذكر أنه يحق لنحو ٥١٤ الف ناخب من ابناء بورسعيد مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على ٩٨ مركز انتخابي  و١٠٨  لجنة ، بإشراف قضائي كامل. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

794 لجنة تستعد لاستقبال 3 ملايين ناخب في ماراثون الشيوخ بسوهاج

جميع اللجان فتحت بمواعيدها.. محافظ بورسعيد: انتظام انتخابات مجلس الشيوخ في يومها الأول

غرفة عمليات مستقبل وطن ببورسعيد: الناخبون يدلون بأصواتهم وسط إجراءات احترازية

محافظ بورسعيد: انتظام سير العملية الانتخابية ولم نتلق أى شكاوى

البورسعيدية يواصلون توافدهم على مقرات اللجان بماراثون الشيوخ

بالأعلام .. كنيستا الأنبا بيشوي ومارجرجس بورفؤاد تساعدان الناخبين

ترشيحاتنا

40 صنفًا مختلفًا .. أطعمة تقوي المناعة دون شراء فيتامينات

تخلص منها.. 6 أشياء يجب عليك فعلها على واتساب لتجنب المضايقات

قد تزيد بعد التظلم.. نصر عزام يكشف موقف محمود كهربا وحميد أحداد من عقوبات الـ فيفا.. فيديو

على البحر.. نيرمين الفقي في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

الغرفة التجارية: توقعات بارتفاع اسعار الذهب من جديد.. فيديو

دواء الطبيعة لـ علاج السرطان والضعف الجنسي.. اكتشف فوائد تفوق الخيال للقرنفل والحالات التي يمنع استخدامه فيها

AdvertisementS

توجيهات الرئيس السيسي بشأن البناء العقاري ورقمنة الدولة تتصدر اهتمامات الصحف اليوم

الأرصاد: أمطار غزيرة على سيناء وجنوب الصعيد غدا.. والقاهرة تسجل 35

خلال مراسم دولية.. توقيع اتفاقية السلام بين إسرائيل والإمارات 15 سبتمبر

أعشاب لعلاج القولون نهائيًا .. 4 أكواب سحرية

الصحة الكويتية تدرس منع دخول وافدي الدول المحظورة عبر (الترانزيت)

لمن يعيش حالة حزن وكرب.. عليك بـ مفاتيح الفرج السبعة

تحارب السعال والتهاب الحلق.. ملعقة سحرية قبل النوم لها 6 فوائد على الجسم

أخبار الرياضة| حقيقة شراء تركي آل الشيخ لـ نادي مصر المقاصة.. سبب موافقة الأهلي على تأجيل مباريات نصف نهائي دوري الأبطال

غيرة وحقد.. سفاحة الحوامل استدرجت صديقتها وشقت بطنها لإجهاض الجنين| صور

شاهد.. أم تعثر على ثعبان بطول مترين على فراش طفلها.. وهكذا تخلصت منه

غدا.. قطع المياه عن 11 منطقة بالقاهرة.. تعرف على الأماكن والمواعيد

في عيد ميلاد إنعام سالوسة.. من هو زوجها وابنتها الوحيدة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار بي ام دبليو الجديدة 2020 في مصر

سعيًا وراء رفاهيتها.. أم تترك طفلها بمفرده بدون طعام لـ 3 أيام في ظروف قاسية

شاهد.. أم تعثر على ثعبان بطول مترين على فراش طفلها.. وهكذا تخلصت منه