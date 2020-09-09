محافظ بورسعيد: انطلاق ماراثون انتخابات الإعادة للشيوخ في يومها الثاني وفتح جميع اللجان

انطلق ماراثون انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ 2020، داخل محافظة بورسعيد بانتظام عمل اللجان في تمام التاسعة صباح اليوم الأربعاء التى فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين، للتصويت فى اليوم الثاني من أيام الاقتراع، ويستمر التصويت حتى التاسعة مساء، مع السماح لآخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي.





وأكد محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، أن ١٠٨ لجان انتخابية على مستوى بورسعيد بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أي معوقات، مشيرا إلى انتظام العمل في جميع اللجان الانتخابية.









وذكر أن القضاة المشرفين على عمليات التصويت وصلوا إلى مقرات اللجان في المواعيد المحددة، كما حرص رؤساء اللجان على المسافات الآمنة بين الناخبين والتنبيه بإعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الإعاقة بالدخول لتصويت، كما طالبوا الناخبين بالحفاظ على ارتداء الكمامة عند التصويت.





وشهد اليوم الاول للانتخابات مرورها دون وجود اي شكاوي او معوقات مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.



