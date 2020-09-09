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محافظات

في ثاني أيام جولة الإعادة.. فتح أبواب 585 لجنة لانتخابات الشيوخ بـ كفر الشيخ

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 09:37 ص
صدى البلد
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محمود زيدان
فتحت اللجان الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ، البالغ عددها 585 لجنة فرعية، في التاسعة صباحًا أمام اللجان الناخبين لليوم الثاني والأخير، لجولة الإعادة لمجلس الشيوخ.

ويخوض جولة الإعادة 4 مرشحين، هم أشرف ممدوح عبد الونيس وعلي العجواني، عن حزب مستقبل وطن، والسيد خليفة، ومحمد إبراهيم منصور عن حزب النور السلفي.

وقد شهدت اللجان أعمال التطهير والتعقيم، حرصًا على سلامة الجميع، في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتشهد مقار اللجان الانتخابية تواجدًا أمنيًا مكثفًا من قبل قوات الأمن المكلفة بتأمين اللجان، فضلًا عن وجود حرم آمن حول كل مقر انتخابي.

جدير بالذكر أن نسبة التصويت في اليوم الأول بكفر الشيخ وصلت إلى 4.2% .

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