في ثاني أيام جولة الإعادة.. فتح أبواب 585 لجنة لانتخابات الشيوخ بـ كفر الشيخ

فتحت اللجان الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ ، البالغ عددها 585 لجنة فرعية، في التاسعة صباحًا أمام اللجان الناخبين لليوم الثاني والأخير، لجولة الإعادة لمجلس الشيوخ.









وقد شهدت اللجان أعمال التطهير والتعقيم، حرصًا على سلامة الجميع، في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وتشهد مقار اللجان الانتخابية تواجدًا أمنيًا مكثفًا من قبل قوات الأمن المكلفة بتأمين اللجان، فضلًا عن وجود حرم آمن حول كل مقر انتخابي.





جدير بالذكر أن نسبة التصويت في اليوم الأول بكفر الشيخ وصلت إلى 4.2% .



