أبناء مصر: نخوض الانتخابات البرلمانية قائمة وفردي على مستوى الجمهورية

بعد اجتماع موسع لحزب أبناء مصر وافقت الهيئة العليا لحزب أبناء مصر فى اجتماعها مساء أمس، برئاسه د. محمد والي أمين عام الحزب و رئيس المفوضية العليا للانتخابات بحزب أبناء مصر، وبحضور أمناء المحافظات بالحزب، على خوض الانتخابات البرلمانية القادمة على نظامي القوائم و الفردي بجميع المحافظات طبقا للمعايير المبينة بلائحة الحزب.





و أضاف د.محمد والي، أن الحزب شارف على استكمال القائمتين المتبقيتين التى سيخوض بها الانتخابات وأن الباب مفتوح لانضمام كيانات وأحزاب شريطة التوافق علي مبادئ الحزب ولائحته ، مشيرًا إلى أن المفوضية العليا للانتخابات بالحزب قد أعلنت خوض الانتخابات من أجل زيادة مساحة المشاركة السياسية وخلق مناخ حقيقي تنافسي و مساحة أوسع لاختيار الأنسب والأصلح .





و اختتم والي حديثه ان المفوضية العليا للإنتخابات قررت ايضا أن يكون البدء لتلقي طلبات الترشح من يوم الاربعاء الموافق ٩ سبتمبر الجاري ، مع مراعاه أن التقدم بأوراق الترشح فى محافظات القاهره و الجيزه و القليوبيه من خلال الامانة المركزية للحـزب بالدقي ، و فى سائر المحافظات تقدم الطلبات الى الأمين العام للحزب بكل محافظة ، وسيتم الإعلان النهائي قريبا من خلال مؤتمر تدشيني يعلن عن ميعاده بمجرد استكمال المتبقي.