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برلمان

أبناء مصر: نخوض الانتخابات البرلمانية قائمة وفردي على مستوى الجمهورية

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:15 ص
د. محمد والي ، أمين
د. محمد والي ، أمين عام حزب أبناء مصر
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معتز الخصوصى
بعد اجتماع موسع لحزب أبناء مصر وافقت  الهيئة العليا لحزب أبناء مصر فى اجتماعها مساء أمس، برئاسه  د. محمد والي أمين عام الحزب و رئيس المفوضية العليا للانتخابات بحزب أبناء مصر، وبحضور أمناء المحافظات بالحزب، على خوض الانتخابات البرلمانية القادمة  على نظامي القوائم و الفردي بجميع المحافظات طبقا للمعايير المبينة بلائحة الحزب.

و أضاف د.محمد والي، أن الحزب شارف على استكمال القائمتين المتبقيتين التى  سيخوض بها الانتخابات وأن الباب مفتوح لانضمام كيانات وأحزاب شريطة التوافق علي مبادئ الحزب ولائحته  ،  مشيرًا إلى أن  المفوضية العليا للانتخابات بالحزب  قد أعلنت خوض الانتخابات من أجل زيادة مساحة المشاركة السياسية وخلق مناخ حقيقي تنافسي و مساحة أوسع لاختيار الأنسب والأصلح .

و اختتم  والي حديثه ان المفوضية العليا للإنتخابات  قررت ايضا أن يكون البدء لتلقي طلبات  الترشح  من يوم الاربعاء الموافق ٩ سبتمبر الجاري ، مع مراعاه أن التقدم بأوراق الترشح فى محافظات القاهره و الجيزه و القليوبيه من خلال الامانة المركزية للحـزب بالدقي ، و فى سائر المحافظات تقدم الطلبات الى الأمين العام للحزب بكل محافظة ، وسيتم الإعلان النهائي قريبا من خلال مؤتمر تدشيني يعلن عن ميعاده بمجرد استكمال المتبقي.
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