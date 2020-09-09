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كارثة إنسانية.. خلود زهران توجه رسالة حادة للعالم بشأن السودان

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 09:50 ص
الاعلامية خلود زهران
الاعلامية خلود زهران
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فرح علاء الخولي
قالت الإعلامية خلود زهران، إن السودان يعاني من كارثة إنسانية، وذلك بسبب ما تعرضت له من سيول وفيضانات الفترة الماضية، وتم تشريد آلاف المواطنين.

وتابعت الإعلامية خلود زهران، خلال حوارها في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن منذ بداية تلك الأزمة مصر بطبيعة الحال تقف بجانب أشقائها في مثل هذه الظروف والمحن، لافتة إلى أن الحكومة المصرية قامت بإطلاق جسر جوي بالمساعدات للسودان.

وأضافت أن هذه المساعدات تضمن مستلزمات طبية ومواد غذائية لتخفيف العبء على كاهل المواطن السوداني، وبالأخص في هذه الظروف.

"المشاهد تحزن" معقبة على أن الوضع في السودان لا يسر عدو ولا حبيب وأن العالم كله يتعاطف معهم، وداعية لهم بالرحمة وأن الله يزيح عنهم تلك الغمة، مشيرة إلى إن يجب أن تتكاتف كل مؤسسات المجتمع الدولي وأن تولي الدول الكبرى اهتمامها للسودان وما يحدث بها.
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