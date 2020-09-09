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اقتصاد

المالية: ٧,٥ مليار جنيه إتاحات عاجلة للهيئات السلعية والخدمية فى أغسطس

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:04 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيى
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة على توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية والخدمية المختلفة بالدولة؛ بما يُسهم في تعزيز قدراتها على الوفاء بالتزاماتها السلعية والخدمية على النحو الذى يُساعد في توفير احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية. 

مشيرًا إلى أن وزارة المالية تتلقى بعين الاهتمام طلبات التعزيز المالي للجهات الإدارية المختلفة، وتحرص على تلبيتها في ضوء الاعتمادات المقررة، بمراعاة تحقيق المصلحة العامة، واستمرار قدرة الدولة على إدارة أزمة فيروس «كورونا» المستجد بشكل جيد؛ بما يؤدى في النهاية إلى الحفاظ على مستوى معيشة المواطنين.

ذكر بيان لوزارة المالية، أنه تم صرف عدد من الإتاحات العاجلة خلال شهر أغسطس الماضي، بقيمة ٧ مليارات و٥٠٠ مليون جنيه لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البحري، والشركة القابضة للغزل والنسيج، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ووزارة القوى العاملة، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة؛ بما يُمَّكن هذه الجهات من الوفاء بالتزاماتها السلعية والخدمية تجاه المواطنين.

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أوضح البيان، أن الإتاحات تضمنت ٤ مليارات جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية تُمثل قيمة الدعم المالي الشهري لسلع البطاقة التموينية، وفروق نقاط الخبز، وفروق تكاليف تصنيع الخبز، إضافة إلى إصدار ضمانات حكومية خلال شهر أغسطس الماضي بـ ١٣٩,٩ مليون دولار لشراء ٥٨٠ ألف طن من القمح المستورد، و٣٠٠ مليون جنيه لوزارة القوي العاملة لاستكمال الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة ليصبح إجمالي ما تم تدبيره للدفعة الثالثة ٨٠٠ مليون جنيه، ومليار و٢٦٦ مليون جنيه للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري لسداد تعويضات نزع الملكية المستحقة عن أعمال إنشاء وتطوير قاعات الطريق الدائري الأوسطي، و٩٨,٥ مليون جنيه للشركة القابضة للغزل والنسيج لصرف مستحقات وأجور العاملين، و٢ مليون ٦٠٠ ألف جنيه لدعم فروق أسعار القطن.

أشار البيان إلى أن الإتاحات خلال شهر أغسطس الماضي تضمنت أيضًا ١٤٩ مليونًا و٩٠٠ ألف جنيه لدعم هيئة نقل الركاب ، و٦٠ مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، و٢٩٤ مليونًا و٨٠٠ ألف جنيه للهيئة المصرية للشراء الموحد للتعاقد علي شراء لقاح الأنفلونزا الموسمية لموسم الشتاء، و٥٩ مليونًا و٣٠٠ ألف جنيه للتأمين الصحي على الطلاب، و٣٥ مليونًا و٧٠٠ ألف جنيه للتأمين الصحي علي الأطفال، و٢٢ مليونًا و١٠٠ ألف جنيه للتأمين علي المرأة المعيلة، و٩٠٣ ملايين و٨٠٠ ألف جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال، و٢٢٠ مليون جنيه للهيئة الوطنية للإعلام؛ حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية نحو العاملين، و١٠٠مليون جنيه للهيئة الوطنية للصحافة.
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