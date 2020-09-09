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أخبار العالم

تنطلق مساء اليوم .. أول رحلة طيران من موسكو إلى القاهرة

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:12 ص
عودة رحلات الطيران
عودة رحلات الطيران الروسي إلى القاهرة بدءا من اليوم
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شيماء مصطفى
تنطلق مساء اليوم الأربعاء، أول رحلة من موسكو إلى القاهرة، بعد توقفها لأشهر ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

فيما تستأنف شركات الطيران الروسية رحلاتها النظامية إلى دبي اعتبارا من غدا الخميس.


ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، قالت القنصلية الروسية العامة في دبي، إن إقلاع أول رحلة طيران روسية إلى البلاد سيجري في 10 سبتمبر، بعد أن كان سياح ومقيمون روس قد سافروا إلى الإمارات خلال الأسابيع السابقة على متن رحلات "طيران الإمارات".

وأوضحت القنصلية أن "طيران الإمارات" كانت تنفذ رحلات أسبوعيًا لإعادة مواطنين روس إلى بلادهم، فيما كان سياح روس يستقلون رحلات العودة للوصول إلى دبي.

ومن المقرر أن تقلع طائرة تابعة لـشركة "إيروفلوت" الروسية من مطار شيريميتيفو بموسكو لتتجه إلى القاهرة في الساعة 20:40 مساء اليوم، في أول رحلة مع القاهرة، بعد توقف بسبب تفشي كورونا هذا العام. 
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