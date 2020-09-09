تنطلق مساء اليوم .. أول رحلة طيران من موسكو إلى القاهرة

تنطلق مساء اليوم الأربعاء، أول رحلة من موسكو إلى القاهرة، بعد توقفها لأشهر ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





فيما تستأنف شركات الطيران الروسية رحلاتها النظامية إلى دبي اعتبارا من غدا الخميس.









ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، قالت القنصلية الروسية العامة في دبي، إن إقلاع أول رحلة طيران روسية إلى البلاد سيجري في 10 سبتمبر، بعد أن كان سياح ومقيمون روس قد سافروا إلى الإمارات خلال الأسابيع السابقة على متن رحلات "طيران الإمارات".





وأوضحت القنصلية أن "طيران الإمارات" كانت تنفذ رحلات أسبوعيًا لإعادة مواطنين روس إلى بلادهم، فيما كان سياح روس يستقلون رحلات العودة للوصول إلى دبي.



