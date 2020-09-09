AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ البحيرة يكرم ٤ من شهداء الواجب الوطني وإطلاق أسمائهم على منشآت حكومية

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:22 ص
صدى البلد
Advertisements
أسماء الجنبيهى

قرر اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، إطلاق أسماء شهداء الواجب الوطني من ضباط الجيش و الأطباء من أبناء المحافظة على عدد من المنشآت الحكومية والخدمية، تخليدا لبطولاتهم وذكراهم وتكريما لهم لما قدموه من عطاء وفداء للوطن.



أوضح محافظ البحيرة، أنه تم إطلاق اسم الشهيد رقيب عبد الحميد مرسى حسن عبده، شهيد عمليات حربية 1973، على مدرسة كوم زمران الثانوية بالدلنجات، الشهيد عقيد أ ح  رامى محمد حسنين على كوبرى المشاة الجديد أعلى السكة الحديد بايتاى البارود، الشهيد لبيب محمد أبو السعد على مدرسة محلة الأمير الابتدائية بمركز رشيد.



كما تم إطلاق اسم المرحوم الدكتور محمد صلاح خميس، على وحدة العناية المركزة للأطفال بالمستشفى التخصصي للأطفال دمسنا ابوحمص والذى وافته المنية وهو يؤدى دورة بالمستشفى، تخليدا لبطولاتهم وذكراهم.


وأشار المحافظ أن الشهيد سيظل دائما بقلوبنا ولن ننسى ابدا بطولاته وتضحياته فداءا للوطن، لافتًا إلى أن مصر لم ولن تنسى أبناءها مؤكدا أن دمائه الزكية ستظل تجسد مع من سبقوه من الشهداء أروع ملاحم البطولة والفداء لاجتثاث جذور الإرهاب والقضاء عليه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ البحيرة يطلق اسم الشهيد رامى حسانين على كوبري المشاه الجديد بإیتاي البارود

ستظل بطولاته في الأذهان.. محافظ بورسعيد يزور محمد مهران بمنزله ويطمئن على حالتة الصحية

محافظ البحيرة يعقد اجتماعا موسعا لمناقشة استعدادات العام الدراسى الجديد وموسم الشتاء

ترشيحاتنا

غيرة وحقد.. سفاحة الحوامل استدرجت صديقتها وشقت بطنها لإجهاض الجنين| صور

سعر الدولار اليوم الأربعاء

كارثة.. فتاة صغيرة تقود عربية نقل وسط الطريق السريع

بالرغوة.. طريقة عمل النسكافيه بالحليب

الأرصاد: أمطار غزيرة على سيناء وجنوب الصعيد غدا.. والقاهرة تسجل 35

طالب يتعرض لصدمة بعد عودته لمنزله.. صور

AdvertisementS

بعد إحالة الملف للنيابة العامة.. تفاصيل جديدة فى سرقة كؤوس أمم أفريقيا

توجيهات الرئيس السيسي بشأن البناء العقاري ورقمنة الدولة تتصدر اهتمامات الصحف اليوم

الأرصاد: أمطار غزيرة على سيناء وجنوب الصعيد غدا.. والقاهرة تسجل 35

الصحة الكويتية تدرس منع دخول وافدي الدول المحظورة عبر (الترانزيت)

أعشاب لعلاج القولون نهائيًا .. 4 أكواب سحرية

تحارب السعال والتهاب الحلق.. ملعقة سحرية قبل النوم لها 6 فوائد على الجسم

أخبار الرياضة| حقيقة شراء تركي آل الشيخ لـ نادي مصر المقاصة.. سبب موافقة الأهلي على تأجيل مباريات نصف نهائي دوري الأبطال

خلال مراسم دولية.. توقيع اتفاقية السلام بين إسرائيل والإمارات 15 سبتمبر

لمن يعيش حالة حزن وكرب.. عليك بـ مفاتيح الفرج السبعة

غيرة وحقد.. سفاحة الحوامل استدرجت صديقتها وشقت بطنها لإجهاض الجنين| صور

شاهد.. أم تعثر على ثعبان بطول مترين على فراش طفلها.. وهكذا تخلصت منه

في عيد ميلاد إنعام سالوسة.. من هو زوجها وابنتها الوحيدة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. ظهور بي إم دبليو M4 كشف بعد عام من الاختفاء.. صور

أسعار بي ام دبليو الجديدة 2020 في مصر

سعيًا وراء رفاهيتها.. أم تترك طفلها بمفرده بدون طعام لـ 3 أيام في ظروف قاسية