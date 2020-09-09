محافظ البحيرة يكرم ٤ من شهداء الواجب الوطني وإطلاق أسمائهم على منشآت حكومية

قرر اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، إطلاق أسماء شهداء الواجب الوطني من ضباط الجيش و الأطباء من أبناء المحافظة على عدد من المنشآت الحكومية والخدمية، تخليدا لبطولاتهم وذكراهم وتكريما لهم لما قدموه من عطاء وفداء للوطن.









أوضح محافظ البحيرة، أنه تم إطلاق اسم الشهيد رقيب عبد الحميد مرسى حسن عبده، شهيد عمليات حربية 1973، على مدرسة كوم زمران الثانوية بالدلنجات، الشهيد عقيد أ ح رامى محمد حسنين على كوبرى المشاة الجديد أعلى السكة الحديد بايتاى البارود، الشهيد لبيب محمد أبو السعد على مدرسة محلة الأمير الابتدائية بمركز رشيد.









كما تم إطلاق اسم المرحوم الدكتور محمد صلاح خميس، على وحدة العناية المركزة للأطفال بالمستشفى التخصصي للأطفال دمسنا ابوحمص والذى وافته المنية وهو يؤدى دورة بالمستشفى، تخليدا لبطولاتهم وذكراهم.





وأشار المحافظ أن الشهيد سيظل دائما بقلوبنا ولن ننسى ابدا بطولاته وتضحياته فداءا للوطن، لافتًا إلى أن مصر لم ولن تنسى أبناءها مؤكدا أن دمائه الزكية ستظل تجسد مع من سبقوه من الشهداء أروع ملاحم البطولة والفداء لاجتثاث جذور الإرهاب والقضاء عليه.