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محافظات

إزالة ٤٥٨ حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:21 ص
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى

نفذت الواحدات المحلية لمراكز محافظة البحيرة ، حملات مكبرة لإزالة العقارات المخالفة، وإيقاف كافة التعديات على أملاك الدولة، وفرض هيبة الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصدي بكل حزم لكل أنواع البناء المخالف، وتعليمات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بالتصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد.


وأسفرت هذه الحملات المكبرة عن تنفيذ ٤٥٨ قرار إزالة منذ الأول  من سبتمبر الجاري وحتى الأن بمختلف مراكز  المحافظة.


ومن جانبه شدد اللواء  هشام آمنه محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.


وأكد محافظ البحيرة، علي التصدي بكل قوة للمخالفات بشتى أنواعها لتفعيل القانون وفرض هيبة الدولة وإحكام السيطرة على المخالفين،  مشيرًا إلي أن لازالت المتابعة جارية والحملات مستمرة بنطاق المحافظة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

إزالة ٤٥٨ حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة
إزالة ٤٥٨ حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة
إزالة ٤٥٨ حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة
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