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أخبار البلد

خلال أغسطس.. التمديد آليًا لصلاحية الإقامة المنتهية للوافدين خارج السعودية

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:49 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
تلقى وزير القوي العاملة، محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي وليد وعبد الرزاق أحمد  رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، أشار فيه إلي أن الإدارة العامة للجوازات أعلنت عن التمديد آليًا لصلاحية الإقامات المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة من المهن التجارية والتي انتهت صلاحية إقاماتهم خلال الفترة من 1 أغسطس حتي 31 من نفس الشهر دون مقابل ليكون التمديد لمدة شهر من تاريخ الإقامة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية ومركز المعلومات الوطني.

كما أعلنت الجوازات عن تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي آليًا لجميع الوافدين الموجودين داخل المملكة، والتي لم تستغل خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة آليًا لجميع الوافدين الموجودين داخل المملكة والتي لم تستغل خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة.
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