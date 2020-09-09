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محافظات

الوقاية خير من العزل.. حملة توعوية لـ "قومي المرأة" في العريش وبئر العبد

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:18 ص
صدى البلد
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أحمد صالح
واصل فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة شمال سيناء ، تنفيذ حملة لطرق الأبواب والتوعية بفيروس كورونا المستجد في مدينتي العريش وبئر العبد، تحت عنوان: "الوقاية افضل من العزل".

وقالت إحسان الغالي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، أن الحملة مستمرة لمدة 10 أيام.. حيث يتم طرق الأبواب وتقديم المنشورات والتوعية بفيروس كورونا وكيفية الوقاية منه.

كما تنزلي عضوات فرع مجلس قومي المراة  بالتعاون مع الرائدات الريفيات (بالتنسيق مع الصحة) بتوعية الأسر بأهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وكيفية العزل في حالة الاشتباه بالإصابة والتباعد في التعامل منعا لانتشار العدوى.

 وأشارت احسان الغالي ، الي ان الحملة شملت 250 زيارة استفاد منها 750 فردا، وجارٍ استكمال باقي مناطق العريش ومدينة بئر العبد.

كما شارك في الحملة 44 رائدة ريفية وعدد من عضوات المجلس.. حيث قمن بالتوعية في مناطق: عاطف السادات، المساعيد، الفواخرية، أبو صقل، شارع أسيوط بمدينة العريش  .
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