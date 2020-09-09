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محافظات

وزير التنمية المحلية يتابع مع المحافظ المشروعات الجارية على أرض جنوب سيناء

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:20 ص
صدى البلد
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ايمن محمد
استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمقر الوزارة وخلال الاجتماع تم متابعة عدد من المشروعات الجارية على أرض المحافظة فى كافة القطاعات الخدمية التى تهم المواطنين من سكان المحافظة أو المترددين عليها من داخل مصر ومن خارجها، واستعرض اللواء خالد فودة جهود المحافظة فيما يخص مشروع تطوير مدينة طور سيناء، خاصة أعمال تجميل سور القوات البحرية وساحة العلم وشارع 306 وميدان أفريقيا وشارع  كورنيش الطور وميدان النصر وشاطئ الفيروز العام ، كما عرض محافظ جنوب سيناء آخر مستجدات الأعمال الجارية لرفع كفاءة ورصف شارع البحر والذى يشمل عددًا من المنشآت السكنية والسياحية ، بالإضافة لممشى أهل مصر لتحقيق الاستفادة الكاملة للمواطنين. 

وأشاد اللواء محمود شعراوى بالجهود التى تقوم بها المحافظة فى تلك المشروعات المهمة ووجه بسرعة الإنتهاء من تنفيذ تلك المشروعات لافتتاحها خلال الفترة القليلة القادمة. 

كما عرض اللواء خالد فودة بعض المشروعات التنموية والخدمية التى تجرى لمدينة شرم الشيخ ، حيث أكد شعراوى على اهتمام السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء بتطوير ورفع كفاءة مدينة شرم الشيخ، باعتبارها واحدة من أشهر المقاصد السياحية على مستوى العالم، مما يتطلب الحفاظ على مكانتها العالمية وإقامة مشروعات جديدة، ورفع كفاءة المنشآت الحالية بها . 

كما شهد اللقاء متابعة مشروعات الإسكان والبنية التحتية ومياه الشرب بالمحافظة وأعمال التطوير والتجميل لبعض الميادين الرئيسية ، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية ، كما تم أيضًا عرض بعض المشروعات المتعثرة بالمحافظة، و أهم الاحتياجات اللازمة للإنتهاء منها. 

وشهد الاجتماع أيضًا استعراض أخر مستجدات المشروعات الجارية فى مدينة سانت كاترين فى إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء عقب الزيارة التى قام بها الدكتور مصطفى مدبولي خلال شهر يوليو الماضى لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية لهذه المدينة آثريًا ودينيًا وسياحيًا .

كما شهد اللقاء أيضًا متابعة جهود المحافظة لتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء ، بالإضافة متابعة موقف ملف التصالح فى بعض مخالفات البناء وسداد جدية التصالح ومعدلات التنفيذ على مستوى المحافظة وجملة العوائد التى تم تحصيلها حتى الآن ، حيث أشار اللواء خالد فودة إلى تقديم عدد من التيسيرات والتسهيلات للمواطنين الراغبين فى التصالح.
وشدد اللواء محمود شعراوى على أهمية استمرار جهود المحافظة لمتابعة تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء فى هذا الشأن. 

وشهد اللقاء أيضًا متابعة نتائج الموجة ال16 لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة والتعامل بكل حزم مع أي تعديات وازالتها فورًا .
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