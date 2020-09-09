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جمال يوسف لـ صدى البلد: بشكر زوجتى وجمهورى ومبسوط إنى شوفت حب الناس قبل ما أموت..فيديو

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:20 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
وجه الفنان جمال يوسف، فى أول ظهور إعلامى له، الشكر لزوجته، مؤكدًا أنها  تحملت الكثير منذ إصابته بسرطان البلعوم، مضيفًا أشكر جمهورى على السوشيال ميديا لنهم أعطونى الأمل وحسسونى أنى لازم أعيش".


وأضاف جمال يوسف خلال حديثه ببرنامج " صباح البلد" المذاع على فضائية " صدى البلد"،  والذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، بشكر جمهورى على السوشيال ميديا جدًا ، مشيرًا إلى انه لم يكن يستطيع الكلام نهائيًا حتى الأيام الثلاثة الماضية.

 
وتابع " بشكر جمهورى جدًا والله دعواتهم فرقت معايا، مكنتش بتكلم لحد 3 ايام فاتت، مضيفًا " صحيت من النوم فى مرة لاقيت بنتى بتقولى أنت مبهدل الدنيا على الفيس بوك".

 

وأكمل " لاقيت ناس معرفهاش بتدعيلى وعاملين مظاهرة فى حبى، فبيقت أقاوم المرض، وكنت تعبت من المرض بقالى 6 أشهر قافلى عليا بابى ومحدش يعرف انى مريض".

 

وأضاف " مبسوط أنى شوفت حب الناس وانا عايش، ومش شوفته بعد ما أموت، وفوجئت أنى مكنتش عارف أتكلم فجأة ولكن بعد ما وجدت حب الناس على السوشيال ميديا بقيت بتكلم بسيط واشرب مع انى بقالى 3 أشهر لا أكلت ولا شربت.
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