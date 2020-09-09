أفضل طريقة لإزالة الكرش للنساء

تحدث السمنة لعدد من الأسباب ، بما في ذلك النظام الغذائي ، أو نمط الحياة الخامل ، أو العوامل الوراثية ، أو الحالة الصحية ، أو استخدام بعض الأدوية. يمكن أن يساعد عدد من خيارات العلاج الأشخاص في الوصول إلى وزن مناسب والحفاظ عليه، نقدم لكم أفضل الطرق لإزالة الكرش عند النساء والرجال أيضا.





علاج الكرش عند النساء بالأعشاب

خل التفاح وبذور الحلبة، مكونات وصفة أعشاب للتنحيف من العطار

1 ملعقة صغيرة خل التفاح

2 ملاعق صغيرة بذور الحلبة

1 كوب ماء



كيف تطبقين الوصفة

انقعي بذور الحلبة طوال الليل في كوب من الماء وأضيفي خل التفاح إلى ماء الحلبة في الصباح.

يقلب جيدا ويشرب.



طريقة تطبيق الوصفة

خل التفاح وبذور الحلبة يشكلان مزيجًا رائعًا عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن.





علاوة على ذلك، فإن الطعم الحلو والمر لبذور الحلبة يساعد على تقليل الطعم الحمضي لخل التفاح.





وصفة خل التفاح وأوراق الشاى الأخضر.



مكونات أعشاب لتنحيف البطن

1 ملعقة صغيرة خل التفاح

1 ملعقة صغيرة أوراق شاي أخضر

1 ملعقة صغيرة عسل

1 كوب ماء



كيف تطبقين الوصفة

سخني كوب الماء حتى يبدأ في الغليان ونرفع الوعاء عن النار ونضيف أوراق الشاي الأخضر.

أغلقي الغطاء واتركه ينقع لمدة 3 دقائق.

صفي الشاي في كوب وأضيفي خل التفاح وأضيفى ملعقة صغيرة من العسل ويقلب جيدا ويشرب.

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل مستويات السموم في الجسم، كما أنه يساعدك على الاسترخاء ويحسن الهضم والمناعة.

خل التفاح مع الشاي الأخضر والعسل هو الوصفة المثالية لقمع الشهية وفقدان الوزن.





كيفية التخلص من الكرش نهائيا

هنا الكثير من الطرق للتخلص من الكرش نهائيا وفقا لما نشره موقع mediacl news today.

1. التغييرات الغذائية

يمكن أن يساعد استبدال الأطعمة الغنية بالدهون بالمزيد من الفواكه والخضروات على إنقاص الوزن.

أحد أسباب تراكم الوزن الزائد والدهون هو عندما يستهلك الشخص سعرات حرارية أكثر مما يستخدم. مع مرور الوقت ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن.

من المرجح أن تؤدي بعض أنواع الطعام إلى زيادة الوزن. تحتوي بعض الأطعمة المصنعة على مواد مضافة ، مثل شراب الذرة عالي الفركتوز. هذا يمكن أن يسبب تغيرات في الجسم تؤدي إلى زيادة الوزن.

يمكن أن يساعد الحد من تناول الأطعمة المصنعة والمكررة والجاهزة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون ، مع زيادة استهلاك الحبوب الكاملة والأطعمة الأخرى الغنية بالألياف - مثل الفواكه والخضروات الطازجة - على فقدان الوزن.

تتمثل إحدى ميزات النظام الغذائي الغني بالألياف في أن الجسم يشعر بالشبع بسرعة أكبر ، مما يجعله أقل إغراء لتناول المزيد. تساعد الحبوب الكاملة الشخص على الشعور بالشبع لفترة أطول ، لأنها تطلق طاقته بشكل أبطأ.

يمكن أن تساعد الألياف والحبوب الكاملة أيضًا في تقليل مخاطر عدد من الحالات المتعلقة بمتلازمة التمثيل الغذائي.

متلازمة التمثيل الغذائي هي حالة تنطوي على عدد من المشاكل الصحية ، بما في ذلك مرض السكري من النوع 2 ، وارتفاع ضغط الدم ، ومشاكل القلب والأوعية الدموية. وهو أكثر شيوعًا عند الأشخاص المصابين بالسمنة .

يمكن للطبيب أو اختصاصي التغذية المساعدة في اقتراح استراتيجية وربما برنامج مناسب لإنقاص الوزن.

تجنب اتباع نظام غذائي قاسي

إن محاولة إنقاص الوزن بسرعة عن طريق اتباع نظام غذائي قاسي تحمل المخاطر التالية:

قد تتطور مشاكل صحية جديدة.

يمكن أن يحدث نقص فيتامين .

من الصعب تحقيق فقدان وزن صحي.

في بعض الحالات ، قد يقترح الطبيب على الشخص المصاب بالسمنة المفرطة اتباع نظام غذائي سائل منخفض السعرات الحرارية. يجب على أخصائي الصحة مراقبة هذه الاستراتيجية للتأكد من أن الشخص لا يزال آمنًا أثناء اتباع النظام الغذائي.





2. النشاط البدني

يمكن أن يكون صعود الدرج بدلًا من المصعد تمرينًا جيدًا.

بينما يحرق الجسم بعض السعرات الحرارية حتى عندما يكون الشخص جالسًا أو نائمًا ، فبالنسبة لمعظم الناس ، كلما زاد نشاطهم ، زادت السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم.

ومع ذلك ، قد يستغرق هذا بعض الوقت. لفقدان نصف كيلو من الدهون ، يحتاج الشخص إلى حرق 3500 سعرة حرارية.





تشمل الطرق الجيدة لبدء النشاط:

يمشي بخفة

سباحة

باستخدام الدرج بدلا من المصعد

النزول من الحافلة أو القطار محطة واحدة في وقت مبكر والمشي بقية الطريق

يساهم القيام بالأعمال المنزلية مثل البستنة أو الأعمال المنزلية أو تمشية الكلب.

يقترح مركز السيطرة على الأمراض القيام 60-90 دقيقة من النشاط المكثف باعتدال في معظم أيام الأسبوع.

يجب على الأشخاص الذين لم يعتادوا على ممارسة الرياضة أو الذين يجدون صعوبة في ممارسة النشاط بسبب مشاكل صحية أو حركية التحدث إلى أخصائي صحي حول كيفية ممارسة الرياضة وكيفية البدء.

يجب ألا يبدأ الشخص الذي ليس معتادًا على ممارسة الرياضة بنشاط شاق للغاية ، لأن ذلك قد يشكل خطرًا على الصحة.







3. أدوية إنقاص الوزن

سيصف الطبيب أحيانًا أدوية، لمساعدة الشخص على إنقاص الوزن.

ومع ذلك ، فهم يفعلون ذلك عادة فقط إذا:

لم تؤدِ التغييرات الغذائية والتمارين الرياضية إلى فقدان الوزن

وزن الشخص يشكل خطرا كبيرا على صحته

في المعاهد الوطنية للصحة علما بأن الناس ينبغي أن تستخدم جنبا إلى جنب مع الدواء حمية منخفضة السعرات الحرارية. أورلستات لا تحل محل التغييرات في نمط الحياة.

تشمل الآثار الجانبية أعراض الجهاز الهضمي ، مثل البراز الدهني وزيادة أو انخفاض التغوط. أبلغ بعض الأشخاص عن آثار غير مرغوب فيها على الجهاز التنفسي والعضلات والمفاصل والصداع وغيرها.

من عام 1997 إلى عام 2010 ، كان الأطباء قادرين على وصف سيبوترامين أيضًا ، لكن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) سحبت الموافقة في عام 2010 ، بسبب مخاوف بشأن الآثار الضارة الخطيرة.





4. الجراحة

تتضمن جراحة إنقاص الوزن أو علاج السمنة إزالة أو تغيير جزء من معدة الشخص أو الأمعاء الدقيقة بحيث لا يستهلك الكثير من الطعام أو يمتص الكثير من السعرات الحرارية كما كان من قبل.

يمكن أن يساعد هذا الفرد على إنقاص الوزن ويقلل أيضًا من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع 2 والجوانب الأخرى لمتلازمة التمثيل الغذائي التي يمكن أن تحدث مع السمنة.

يمكن للجراحة إما أن تجعل المعدة أصغر ، أو يمكنها تجاوز جزء من الجهاز الهضمي.

تكميم المعدة أو ربط المعدة

يستخدم الجراح تكميم المعدة أو رباط المعدة لتصغير حجم المعدة.

بعد العملية ، لا يستطيع الشخص تناول أكثر من كوب واحد من الطعام في كل جلسة. هذا يقلل بشكل كبير من تناول الطعام.

تحويل مسار المعدة

يتيح الإجراء للطعام تجاوز أجزاء من الجهاز الهضمي ، وتحديدًا الجزء الأول من الجزء الأوسط من الأمعاء الدقيقة. قد يقلل أيضًا من حجم المعدة.

يعد هذا بشكل عام أكثر فاعلية من الإجراءات التقييدية ، ولكن هناك خطر أكبر من نقص الفيتامينات والمعادن ، حيث لم يعد الجسم قادرًا على امتصاص العديد من العناصر الغذائية.

قد يوصي طبيب جراحة للشخص الذي لديه مؤشر كتلة الجسم من 30 أو أعلى ، اعتمادا على احتياجاتهم الفردية.

وتشمل هذه:

سواء كان لديهم مضاعفات بسبب السمنة أم لا

فعالية العلاجات غير الجراحية التي سبق لهم إجراؤها

غالبًا ما يقوم الجراحون بإجراء جراحة السمنة كإجراء بالمنظار أو إجراء ثقب المفتاح.





5. العلاج الهرموني

قد يساعد العلاج الهرموني الأشخاص المصابين بالسمنة يومًا ما. لاحظ العلماء الذين نشروا دراسة في عام 2014 أن جزءًا من نجاح جراحة السمنة قد يكون تأثيرها على هرمونات الأمعاء.

يمكن أن يؤدي تسخير هذه الهرمونات إلى خيارات جديدة غير جراحية.

يقترح الباحثون أن الجمع بين هرمونات معينة قد يوفر علاجًا فعالًا.





6. تحمير خلايا الدهون البيضاء

يحتوي البشر والثدييات الأخرى على نوعين من الخلايا الدهنية:

تحرق الخلايا الدهنية البنية السعرات الحرارية وتنتج الحرارة.

تخزن الخلايا الدهنية البيضاء السعرات الحرارية.

كان العلماء يبحثون عن طرق لإعادة برمجة خلايا الدهون البيضاء بحيث تتصرف مثل خلايا الدهون البنية. يسمون هذا "الخلايا الدهنية".

إذا تمكنوا من القيام بذلك ، فقد يتمكنون من إنتاج علاج يمكن أن يتسبب في حرق الجسم للدهون بسرعة أكبر.





تمارين تخسيس الكرش بسرعة للنساء

أبرز وأسرع تمارين تخسيس الكرش هى اليوجا، فماذا عن فوائد اليوجا للتخسيس التى تشمل الاسترخاء الذي يقلل من الألم المزمن، مثل آلام أسفل الظهر والتهاب المفاصل والصداع ومتلازمة النفق الرسغي فضلا عن شد الجسم والتخلص من الدهون لذلك تشمل فوائد اليوجا للتخسيس مايلي:

- زيادة المرونة : المرونة هي واحدة من فوائد اليوغا الأكثر وضوحًا.

- يبني قوة العضلات تحمى اليوجا الإنسان من التهاب المفاصل وآلام الظهر.

- ممارسة اليوجا بانتظام يساهم فى حماية العمود الفقري.

- تعمل اليوجا على زيادة تدفق الدم

وتساهم اليوجا فى الحصول على المزيد من الأكسجين للخلايا، فحركات اليوجا تسمح للدم المؤكسج بالتدفق بمجرد إطلاق الالتواء أو الأوضاع المقلوبة، مثل الوقوف على اليدين والوقوف على اليدين والكتفين، وتشجيع الدم الوريدي من الساقين والحوض على العودة إلى القلب حيث يمكن ضخها إلى الرئتين لتكون مؤكسجة.

مشروبات للتخلص من الكرش



طريقة تخسيس البطن للتخلص من دهون البطن العنيدة وفقدان الوزن بأقل مجهود يحمل لك العديد من الفوائد لصحتك إليك طريقة تخسيس البطن والارداف فى أسبوع بالليمون وطريقة تخسيس البطن بعد الولادة إليك حيل سريعه يمكنك تطبيقها للتخلص من دهون البطن فى لمح البصر يعيدا عن طريقة تخسيس البطن التى كنت تتبعينها دون جدوى.





مشروبات للتخلص من الكرش

طريقة تخسيس البطن المثالية هى التوقف عن تناول السكر والمشروبات المحلاة بالسكر وذلك لأن الأطعمة التي تحتوي على سكريات مضافة ضارة بصحتك. يمكن أن يؤدي تناول الكثير من هذه الأنواع من الطعام إلى زيادة الوزن.

تشير الدراسات إلى أن السكر المضاف له تأثيرات ضارة على صحة بسبب الكميات الكبيرة من الفركتوز ، يمكن أن يؤدي إلى تراكم الدهون حول البطن والكبد

لذا حاولى تقليل كمية السكر في نظامك الغذائي و التخلص من المشروبات السكرية. يشمل ذلك المشروبات المحلاة بالسكر والمشروبات الغازية المحلاة وعصائر الفاكهة والعديد من المشروبات الرياضية عالية السكر.



لتطبيق طريقة تخسيس البطن والارداف وكبح شهيتك يجب الاكثار من تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات مثل البيض الكامل والأسماك والبقوليات والمكسرات واللحوم ومنتجات الألبان. هذه هي أفضل مصادر البروتين التى يجب إضافتها لنظامك الغذائي.

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من البروتين إلى تعزيز عملية التمثيل الغذائي ومحابة الشعور الجوع وفقدان الوزن سريعا وتشير العديد من الدراسات إلى أن البروتين فعال بشكل خاص للتخلص من دهون البطن.





مشروبات للتخلص من الكرش

يساعد تناول الماء بالليمون على مدار اليوم فى تحسين الهضم وطرد السموم خارج الأمعاء يمكنك إضافة الليمون إلى الماء الدافىء وتناوله أكثر من مرة على مدار اليوم.