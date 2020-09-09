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برلمان

الوفد: نظام التحسين يقضي على بعبع الثانوية العامة

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:26 ص
مصطفى شحاتة، عضو
مصطفى شحاتة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد
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معتز الخصوصى
قال مصطفى شحاتة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن نظام الثانوية العامة الجديد الذي تم الإعلان عن ملامحه أمس الثلاثاء من قبل وزير التربية والتعليم، سيحقق نقلة نوعية في مستوى التعليم في مصر.

وأضاف شحاتة، في بيان، اليوم، أن العمل بنظام التحسين في الثانوية العامة بداية من العام المقبل سيمنح الفرصة للطلاب على مستوى الجمهورية في تحقيق ما يتمنونه ويسعون لأجله منذ سنوات طويلة في التعليم.

وأوضح عضو الهيئة العليا لحزب الوفد: كانت في السابق الثانوية العامة فرصة واحدة لجميع الطلاب ولذلك كان ذلك دافعا للضغط العصبي والنفسي للطلاب وأولياء الأمور.

وأشار مصطفى شحاتة، إلى أن هذه الخطوة الجديدة المتعلقة بعودة نظام التحسين فرصة لجميع الطلاب لتحسين مستواهم، كما أنها تقضي على بعبع الثانوية العامة الذي أرهب الأسر المصرية لعشرات السنين.

واختتم عضو الهيئة العليا بيانه، بالتأكيد على أهمية دعم خطة الدولة لتطوير العملية التعليمية وعدم الاستماع إلى المتربصين وأعداء الدولة الذين يحاربون هذا المشروع القومي المهم من أجل عرقلة جهود الدولة للنهوض بالتعليم.
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