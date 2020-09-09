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فن

شاهد.. ماجد المصرى يحتفل بعيد ميلاد ابنه: كل سنة وانت طيب يا حبيب قلبي

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:24 ص
صدى البلد
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منار نور
احتفل الفنان ماجد المصرى صورة له تجمعه مع ابنه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام. 

وعلق ماجد المصرى علي الصورة التي نشرها قائلا : " كل سنه وإنت طيب ياحبيب قلبي .. وربنا مايحرمني منك". 

من ناحية أخرى، يواصل ماجد تصوير مسلسل "الوجه الآخر"، من إنتاج شركة سينرجي، وقصة ماجد المصرى، وسيناريو وحوار، فداء الشندويلى، وإخراج سميح النقاش.

والعمل يُعد ثانى بطولات ماجد المصرى فى الدراما التليفزيونية بعد مسلسل "بحر"، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.
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