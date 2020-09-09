شاهد.. ماجد المصرى يحتفل بعيد ميلاد ابنه: كل سنة وانت طيب يا حبيب قلبي

وعلق ماجد المصرى علي الصورة التي نشرها قائلا : " كل سنه وإنت طيب ياحبيب قلبي .. وربنا مايحرمني منك".

من ناحية أخرى، يواصل ماجد تصوير مسلسل "الوجه الآخر"، من إنتاج شركة سينرجي، وقصة ماجد المصرى، وسيناريو وحوار، فداء الشندويلى، وإخراج سميح النقاش.