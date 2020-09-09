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تعليم

دور الخدمة الاجتماعية في مواجهة ظاهرة التحرش.. ندوة بجامعة حلوان

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:46 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
تنظم وكالة كلية الخدمة الاجتماعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان، بالتعاون مع جمعية الخير والتسامح لرعاية الأيتام، ندوة أون لاين بعنوان "دور الخدمة الاجتماعية في مواجهة ظاهرة التحرش"، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور زغلول عباس حسنين، قائم بعمل عميد الكلية.


وتتضمن الندوة مناقشة العديد من القضايا منها دور الخدمة الاجتماعية في نشر ثقافة مواجهة التحرش فى الجامعات ويحاضر فيها الأستاذة الدكتورة عائشة عبد الرسول إمام، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأستاذ تنظيم المجتمع بالكلية، كذلك مناقشة دور المجلس القومى للمرأة في مواجهة ظاهرة التحرش ويحاضر فيها أ. م. د ميادة منصور عمر، عضو المجلس القومي للمرأة، أستاذ تنظيم المجتمع المساعد بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة.




كما تتضمن الحديث عن دور الشرطة فى مواجهة ظاهرة التحرش، ويحاضر بها اللواء أسامة راضي، وكذلك إعداد القيادات الشبابية فى المشاركة بالمبادرات المجتمعية لمواجهة ظاهرة التحرش ويحاضر فيها أ. م. د كريم حسن همام، أستاذ تنظيم المجتمع المساعد بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، ووكيل معهد إعداد القادة بحلوان، كما تناقش الندوة دور المجالس التشريعية في تشريع قوانين لمواجهة ظاهرة التحرش ويحاضر فيها أ. م. د هند الجبالي، أستاذ خدمة الجماعة المساعد بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، ونقيب الاجتماعيين بالإسكندرية وعضو مجلس الشعب عن دائرة المنتزه بالإسكندرية.


هذا بالإضافة إلى دور الجمعيات الأهلية فى مواجهة ظاهرة التحرش ويحاضر فيها المستشار الدكتور محمد عبد اللطيف محجوب، مستشار وزيرة البيئة ورئيس مجلس إدارة جمعية الشباب الوطني للبيئة والتنمية، إلى جانب كيفية مواجهة التحرش فى أماكن العمل ويحاضر فيها الأستاذة زينب عبد الرحمن خير، محامية حقوقية، ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.


كما تستعرض الندوة آليات مواجهة ظاهرة التحرش بالمدارس ويحاضر فيها أمين السيد الدسوقي، وكذلك دور نقابة الاجتماعيين فى نشر ثقافة مواجهة ظاهرة التحرش ويحاضر فيها محمد عبد المعطى، ودور الإعلام فى مواجهة ظاهرة التحرش ويحاضر فيها الأستاذ هشام عبد المنعم أبو العاطى، وأيضًا دور المنظمات الدولية فى مواجهة ظاهرة التحرش، ويحاضر فيها المستشار الحقوقي  سامح علي محروس، نائب رئيس المنظمة الدولية للتنمية وحقوق الإنسان، ومناقشة القوانين والتشريعات الخاصة بمواجهة ظاهرة التحرش ويحاضر فيها المستشار القانوني السيد جمال السيد، وكذلك عرض نموذج لتجربة من هيئة كير الدولية لمناهضة التحرش الجنسى فى الأماكن العامة ويحاضر فيها الأستاذة خديجة الطاهر، استشاري النوع الاجتماعي ومنفذة مبادرات مجتمعية لمواجهة التحرش الجنسي.


وتبدأ فعاليات الندوة فى تمام الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2020 عبر برنامج زووم، وللتسجيل لحضور الندوة وإرسال رابط الدعوة يرجي ملء الاستمارة التالية: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYKiTKZuHwkP_8s8WS09Z-zFnid-uQ7l8MbsAmpbKq5dpxvw/viewform
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