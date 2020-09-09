إصابة 11 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي بالبحيرة

أصيب 11 شخصا بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر إسكندرية الصحراوى الكيلو 135 اتجاه القاهرة بمحافظة البحيرة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة اللواء، إخطارا من مركز شرطة وادى النطرون يفيد بحادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر إسكندرية الصحراوى الكيلو 135 اتجاه القاهرة.



اقرأ أيضا :- عظيمات مصر| قصة كفاح "الحاجة زينات".. قهرت المصاعب ووصلت بأبنائها الأربعة إلى بر الأمان

https://www.elbalad.news/4481179http://tempuri.org/tempuri.html

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وبالفحص تبين إصابة كل من: "محمود احمد خضرى، عباس عبد الحارث اليمنى، رامى محمد كمال، عادل ابو المجد قاسم، محمد سيد أحمد، إبراهيم سمير إبراهيم،

أمير عماد نجيب، محمود السيد عاشور، أمين حجازى سعيد، أحمد حمدى أحمد، السيد عزت عبده"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون لتلقى العلاج وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.