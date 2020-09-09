أنا عايز أشوف أمي.. قاتل والده في الجيزة: قولت أخلص من العيشة دي

"شوفت أيام سودة معاه.. وقررت أنهي الأيام دي".. بهذه الكلمات أعترف المتهم بقتل والدة بواسطة جزع شجرة في مدينة أطفيح بالجيزة.





الواقعة حدثت في جنوب محافظة الجيزة، وبدأت ببلاغا بالعثور على جثة رجل في المنطقة الزراعية، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشخص في العقد الخامس من عمره، وبها كدمات شديدة في منطقة الرأس وتهشم في الجمجمة.





شكل اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث لكشف ملابسات وتفاصيل الواقعة، وتوصلت التحريات الأولية التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبوالخير، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجني عليه.





وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت فرق المباحث بإشراف العميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة.





وقال المتهم، إن والده المجنى عليه انفصل عن والدتهم منذ فترة طويلة، ومن ذلك الحين يعامله هو وشقيقه بطريقة سيئة، ودائم التشاجر معهم والتعدي عليهم بالضرب، ويرفض قيامهم بزيارة والدتهم.





وأضاف المتهم، أنه طلب من والده الذهاب لرؤية والدته وزيارتها إلا أن والده رفض ذلك، فقرر التخلص منه وإنهاء حياته، وحال تواجدهم في مزرعة "مسرح الجريمة"، التقط جذع شجرة وضربه على رأسه حتى حدث تهشم في الجمجمة وسقوطه جثة هامدة.



