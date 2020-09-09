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الشبكة العربية لمحو الأمية: مصر أصبحت نموذجا على المستوى العالمى..فيديو

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:48 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت إقبال السمالوطى، أمين عام الشبكة العربية لمحو الأمية، إن مصر أصبحت نموذج على المستوى العالمى لتحريك الناس وعمل حركة مجتمعية للشباب والمتعلمين لصالح محو أمية الكبار، مؤكدة ان الشباب لديهم قابلية لمحو الأمية بنسبة 100%.

وأضافت اقبال السمالوطى، خلال حديثها ببرنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية " تن"، أنه يجب الانطلاق من فكر ونهج الكبار لمحو اميتهم، مشيرة إلى ان بيئة التعلم مختلفة عن بيئة تعلم الطفل.


وتابعت  أن هناك إقبالا غير عادى من السيدات فى القرى والصعيد للتعلم ومحو الامية، منوهة أنه تم معرفة الجوانب التى يريدون معرفتها وتعليم كل سيدة على حسب ميولها.

وأوضحت أن التدريب للمتطوعين والرائدات يكون على أعلى مستوى لكى يتم تعليم السيدات على أعلى مستوى وبشكل جيد.

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