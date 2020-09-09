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أخبار البلد

الصحفيين تعقد الجلسة الثالثة والأخيرة للمتقدمين للنقل لجدول المشتغلين

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:49 ص
الصحفيين
الصحفيين
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عبدالوكيل ابوالقاسم
تعقد لجنة التمرين بنقابة الصحفيين مساء اليوم ، الجلسة الثالثة والأخيرة للمتقدمين للنقل من جدول تحت التمرين لجدول المشتغلين للذين اكملوا المدة القانونية.

وقال محمد شبانة السكرتير العام لنقابة الصحفيين انه تم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية خلال الثلاثة ايام التى تعقد فيهم الجلسات .

واضاف شبانة فى تصريح له  انه تم نقل عمل اللجنة الى الدور الرابع بالقاعة الكبرى ( قاعة حسنين هيكل ) حيث يتم تطبيق كل إجراءات الحماية للزملاء الصحفيين بالتباعد الاجتماعى خلال جلوسهم بالقاعة واستخدام قناع الوجه ومطهرات اليدين حيث توفر النقابة كل ذلك .

وأضاف شبانة أن عقد لجنة المشتغلين رغم الظروف الجارية هو واجب قانونى كان يجب اتمامه وهو ما جعل النقابة بجلسته الأخيرة يوافق على انعقاد اللجنة وبجميع الإجراءات الاحترازية اللازمة.
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