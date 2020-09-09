خاص| جيانا فاروق: دعم "روابط" خفف عني أعبائي.. والتسويق الرياضي طور الرياضة فى مصر.. فيديو

أكدت جيانا فاروق أسطورة الكاراتيه فى العالم ولاعبة النادي الأهلي المتأهلة لأولمبياد طوكيو 2021 أن اهتمام شركات التسويق الرياضي للاعبي الألعاب الأولمبية طور الرياضة المصرية ودفعها إلى تحقيق إنجازات أكثر خلال الفترة الحالية.





وأضافت جيانا فى تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أن "ظهور التسويق الرياضي لي من خلال شركة روابط الرياضية خفف عني الأعباء وجعلتني أركز أكثر فى التدريب وتحسين المستوى وحصد الميداليات بدلا من التفكير فى الجانب المادي أكثر".





وأشارت جيانا إلي أن روابط الرياضية تقوم بتوفير معسكرات خارجية لها، كما أنها جعلتها تشارك فى عدد أكبر من البطولات، حيث أصبحت لا تلتزم البطولات التي يشارك فيها الاتحاد فقط بل تشارك في جميع البطولات الدولية ليتوفر لها احتكاك دولي أكثر ويزيد من خبرتها الدولية.





وأوضحت جيانا أنها تتمنى زيادة الاهتمام بالألعاب الأولمبية، خاصة وأن التسويق الرياضي يفرق جدا مع اللاعبين معنويا حيث إن يعرف الناس أن هناك بطلا فى لعبة الكاراتيه والتايكوندو يعطي حافزا أكبر لتحقيق المزيد من البطولات خاصة وأن تحقيق إنجاز لا يعرفه أحد شيء محبط.





وكشفت جيانا أن مرتبات لاعبي الألعاب الأولمبية لن تصل إلى ربع مرتبات لاعبي الكرة، فالفرق مهول بين الطرفين في ظل تحقيق، أبطال الألعاب الأولمبية إلى إنجازات عالمية بمقدار كل يوم بينما يفشل لاعبو الكرة فى تحقيق إنجاز واحد عالميا ولذلك أتمني أن تصبح الألعاب الأولمبية رقم واحد فى مصر طبقا لإنجازاتها.