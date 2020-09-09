على السيد : الإعلام لا يهتم بجولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ..فيديو

قال الكاتب الصحفي ، علي السيد ، إن تناول وسائل الإعلام لـ انتخابات الإعادة بـ مجلس الشيوخ ، لم يكن بالزخم المطلوب ، نظرا لتواجد أحداث كثيرة تطغى على الساحة .
وأضاف الكاتب الصحفي ، على السيد ، خلال حواره لـ برنامج "صباحك مصري " ، المذاع على فضائية إم بي سي مصر 2 ، أن كان من الضروري تعريف المواطنين بشكل أوسع على المرشحين فى انتخابات مجلس الشيوخ ، نظرا لأن معظمهم غير معروفين للشعب المصري .
وأشار "السيد" ، إلى أن الدوائر كبيرة ، وكثير من المرشحين بها على نظام القوائم والفردي ، غير معروفين للعامة ، مؤكدا أنه على الرغم من ذلك فإن من واجبات المواطن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ.
وأوضح "السيد" ، أن التجربة جديدة ، نظرا لتوقف المجلس لمدة عامين ، وبالتالي فإن تفاصيلها غائبة عن المواطن ، وتقسيم الدوائر جديد كتجربة .
ولفت "السيد" ، إلى أن اهتمام الاعلام قليل جدا بانتخابات مجلس الشيوخ ، ولم يلفت نظره أي إعلامي في التعريف بأهمية الانتخابات ، أو التعريف بالناخبين .