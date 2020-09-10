نائب: البرلمان أصدر قوانين تتناسب مع المرحلة الحالية

قال النائب فتحي ندا، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إن مجلس النواب المنتهية ولايته الشهر الماضي، من أكثر المجالس التي أصدرت كمًّا كبيرا جدا من القوانين، خاصة وأن مصر شهدت حالة من الفراغ التشريعى بعد ثورة 25 يناير عام 2011؛ الأمر الذى تطلب تغيير العديد من القوانين.



وأكد "ندا"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن البرلمان أدى دوره بكل قوة، حيث يقاس بإصداره للقوانين الملحة والملائمة ومدى الاحتياج لها، مشيرا إلى وجود تنسيق وتناغم بين البرلمان والحكومة والقيادة السياسية، قائلًا "كلنا فى مركب واحدة".

وتابع عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، البرلمان الحالى أصدر قوانين تتناسب مع المرحلة الحالية، والمعارضة أدت دورها على أكمل وجه، كما أن الأغلبية قامت بدورها فى تقديم مشروعات قوانين تم الأخذ بها.



