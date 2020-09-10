نائب: البرلمان أصدر قوانين تتناسب مع المرحلة الحالية

قال النائب فتحي ندا، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إن مجلس النواب المنتهية ولايته الشهر الماضي، من أكثر المجالس التي أصدرت كمًّا كبيرا جدا من القوانين، خاصة وأن مصر شهدت حالة من الفراغ التشريعى بعد ثورة 25 يناير عام 2011؛ الأمر الذى تطلب تغيير العديد من القوانين.
وأكد "ندا"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن البرلمان أدى دوره بكل قوة، حيث يقاس بإصداره للقوانين الملحة والملائمة ومدى الاحتياج لها، مشيرا إلى وجود تنسيق وتناغم بين البرلمان والحكومة والقيادة السياسية، قائلًا "كلنا فى مركب واحدة".
وتابع عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، البرلمان الحالى أصدر قوانين تتناسب مع المرحلة الحالية، والمعارضة أدت دورها على أكمل وجه، كما أن الأغلبية قامت بدورها فى تقديم مشروعات قوانين تم الأخذ بها.
كان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أعلن يوم الاثنين الموافق 24 أغسطس الماضي فض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب.
ووافق المجلس على (233) مشروع قانون قدمت من الحكومة وعشر أعضاء بإجمالى عدد مواد بلغ (2490) مادة كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات، خلال دور الانعقاد الخامس.
وفي مجال طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، بلغ عدد طلبات الإحاطة في هذا الدور نحو (4064) طلبًا، تم الرد على جزء منها شفاهة بالجلسة العامة والباقى تم الرد عليه كتابيا، كما تدارست اللجان النوعية نحو (1530) طلب إحاطة كما نظر المجلس عددا من البيانات العاجلة بلغت نحو (156) بيانًا عاجلًا في شتى المجالات.
وفي مجال الأسئلة أوضح التقرير أنه تم توجيه نحو (646) سؤالا، أجابت الحكومة عن بعضها، بالجلسة العامة وتم الرد كتابيا من جانب الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية.
وفي مجال المناقشة العامة بلغ عدد طلبات المناقشة العامة التى ناقشها المجلس هذا الدور (92) طلبا.
وفيما نظر المجلس في مجال الاقتراح برغبة (743) اقتراحًا برغبة مقدمة من حضراتكم فى شتى المجالات 1530￼￼، وناقش 156￼￼￼￼ من البيانات العاجلة.