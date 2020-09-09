خاص| جيانا فاروق: الناس بتهاجمني علشان ميعرفوش حاجة عن كواليس البطولات..فيديو

أكدت جيانا فاروق أسطورة الكاراتيه فى العالم ولاعبة النادي الأهلي المتأهلة لأولمبياد طوكيو 2021 أن الهجوم عليها خلال الفترة الماضية كان بسبب اعتقادات خاطئة لدى الكثير من الناس .





وأضافت جيانا فى تصريحات خاصة لموقع « صدى البلد » ، أن من هاجمها نظر فقط الي نتائجها وليس إلى الظروف المحيطة بالنتائج فلم ينظر احد الى انني لعبت 14 بطولة بالعام وليس 5 بطولات كما كنت العب فى السابق و لذلك من الصعب جدا تحقيق ذهبية 14 بطولة فى عام واحد ومن الطبيعي أن الفوز بميداليات اخرى او ان اخسر في بعض البطولات .





واوضحت جيانا ان التأهيل هو تجميع نقاط فقط و لعبت آخر فترة بخمس إصابات فى وقت واحد و كنت ملتزمة باللعب من أجل الحفاظ ترتيبي حتى ولو بالمشاركة فقط و بذلت جهد كبير لتحقيق ميداليات فيهم ولكن مشكلة الناس انها لاتعرف كواليس البطولات فهم ينظرون الي الناتج النهائي فقط .





وكشفت جيانا أنها خاضت بطولتين فى 10 ايام واحدة منهم فى اليابان و الثانية فى تشيلي مما يدمر الساعة البيولوجية ويضيع وقت الاستشفاء ويزيد الضغوط العصبية علينا و لكن الجميع يهتم بالناتج النهائي فهل يعقل ان اسافر من طرف الكوكب الى الطرف الاخر فى 10 ايام و افوز بذهبية البطولتين كيف أستطيع تحقيق هذا .





وأشارت جيانا الي ان جميع دول العالم الا تهتم بالكاراتيه بعد دخولها الى الاولمبياد حيث يبغي الجميع فى ضمان ميدالية اولمبية فيها و لذلك زادت صعوبة المنافسة فى البطولات حيث أصبح هناك دول لم نكن نسمع عنها من قبل تشارك فى البطولات و تنافس عليها .



