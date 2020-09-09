AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

خاص| جيانا فاروق: الناس بتهاجمني علشان ميعرفوش حاجة عن كواليس البطولات..فيديو

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 01:02 م
جيانا فاروق
جيانا فاروق
Advertisements
محمد سمير
أكدت جيانا فاروق أسطورة الكاراتيه فى العالم ولاعبة النادي الأهلي المتأهلة لأولمبياد طوكيو 2021 أن الهجوم عليها خلال الفترة الماضية كان بسبب اعتقادات خاطئة لدى الكثير من الناس  .

وأضافت جيانا فى تصريحات خاصة لموقع « صدى البلد » ، أن من هاجمها نظر فقط الي نتائجها وليس إلى الظروف المحيطة بالنتائج فلم ينظر احد الى انني لعبت 14 بطولة بالعام وليس 5 بطولات كما كنت العب فى السابق و لذلك من الصعب جدا تحقيق ذهبية 14 بطولة فى عام واحد ومن الطبيعي أن الفوز بميداليات اخرى او ان اخسر في بعض البطولات .

واوضحت جيانا ان التأهيل هو تجميع نقاط فقط و لعبت آخر فترة بخمس إصابات فى وقت واحد و كنت ملتزمة باللعب من أجل الحفاظ ترتيبي حتى ولو بالمشاركة فقط و بذلت جهد كبير لتحقيق ميداليات فيهم ولكن مشكلة الناس انها لاتعرف كواليس البطولات فهم ينظرون الي الناتج النهائي فقط .

وكشفت جيانا أنها خاضت بطولتين فى 10 ايام واحدة منهم فى اليابان و الثانية فى تشيلي مما يدمر الساعة البيولوجية ويضيع وقت الاستشفاء ويزيد الضغوط العصبية علينا و لكن الجميع يهتم بالناتج النهائي فهل يعقل ان اسافر من طرف الكوكب الى الطرف الاخر فى 10 ايام و افوز بذهبية البطولتين كيف أستطيع تحقيق هذا .

وأشارت جيانا الي ان جميع دول العالم الا تهتم بالكاراتيه بعد دخولها الى الاولمبياد حيث يبغي الجميع فى ضمان ميدالية اولمبية فيها و لذلك زادت صعوبة المنافسة فى البطولات حيث أصبح هناك دول لم نكن نسمع عنها من قبل تشارك فى البطولات و تنافس عليها .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خطوبة أسطورة الكاراتيه جيانا فاروق .. صور

شاهد .. أول لقطات من حفل خطوبة أسطورة الكاراتيه جيانا فاروق

ترشيحاتنا

اتمسكوا في عربية.. سقوط ٤ سيدات يروجن للدعارة في صفحة على فيسبوك

جمال يوسف: دعوات جمهورى خلتنى أقاوم المرض.. ومكنتش بتكلم من 3 شهور فاتوا

في عيد ميلادها.. صور نادرة من زفاف إنعام سالوسة

شاهد.. شوبير يكشف عن مفاجآت فى قضية غرق طفل في نادي الزمالك

إصابة النجمة الأمريكية إيمي سكومر بمرض لايم

شبح أسفل بطانية.. سيدة تراقب كلابها بكاميرا فوجدت ما لم تصدقه عينيها.. فيديو

AdvertisementS

قرار عاجل من الكاف بشأن مباريات دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

بعد إحالة الملف للنيابة العامة.. تفاصيل جديدة فى سرقة كؤوس أمم أفريقيا

بسبب فرجاني ساسي.. شوبير يطالب بتطبيق الإيقاف والتجميد|شاهد

محمد العاصي: عرضت إيفونا على الأهلي بـ 400 ألف دولار فقط .. وتعاقدوا معه بـ 2 مليون دولار.. فيديو

شاهد.. شوبير يكشف عن مفاجآت فى قضية غرق طفل في نادي الزمالك

فايلر يحسم الجدل حول ظهور كهربا في قائمة الأهلي أمام الإسماعيلي

أخبار الرياضة| حقيقة شراء تركي آل الشيخ لـ نادي مصر المقاصة.. سبب موافقة الأهلي على تأجيل مباريات نصف نهائي دوري الأبطال

مفاجأة في مران الأهلي الرئيسي استعدادًا للإسماعيلي

بعد تغريم مرتضى منصور.. شوبير: أول مرة أشوف أكشن من اتحاد الكرة "فيديو"

5 أخطاء لـ رمضان صبحي تشعل أجواء الغضب في النادي الأهلي

أنا مش أخ واهدى كده على نفسك.. خناقة على الهواء بين إبراهيم سعيد ووالد مروان محسن

بيتي الإفريقي.. رسميا ريكاردو يعلن عودته للإسماعيلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب رمال شاطئ إيطالي.. معاقبة سائح بدفع غرامة باهظة قدرها ألف يورو.. اعرف القصة

أنيقة كالعادة.. درة تتألق في أحدث جلسة تصوير

بمكياج جذاب.. نسرين طافش تستعرض جمالها على الانستجرام