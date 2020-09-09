محافظ الشرقية يفتتح لوحة توزيع كهرباء بُردين بتكلفة 47 مليون جنيه

إفتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، يرافقه المهندس محمد السيد ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء ، لوحة توزيع كهرباء بُردين بتكلفة 47 مليون جنيه ، وذلك في إطار إحتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومي.

حضر الإفتتاح ، الدكتور أحمد عبدالمعطي ، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ، وسعد الفرماوي السكرتير العام ، والمهندس عادل عبد العزيز رئيس قطاعات كهرباء الشرقية ، وعدد من نواب البرلمان.





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وأوضح المحافظ ، أن الهدف من إنشاء اللوحة تقسيم التغذيات ذات الأحمال المرتفعة مثل الزهراء A 200 - الحصة A 250 ، وكذلك التخفيف عن لوحة توزيع كهرباء أبو الأخضر والعمل على تغذية محطات مياه ( بردين الزهراء ) ، وتغذية محطات صرف صحي ( بردين – الزهراء – كفر أباظة – أنشاص البصل ) ، كما تعمل اللوحة على تغذية القرى التابعة للوحدة المحلية ببردين الزهراء وهي ( بردين – الزهراء – أنشاص البصل – الحصة – كفر أباظة – الأشاعر والخمسين ) ويأتي ذلك في إطار الإرتقاء بمنظومة الكهرباء بمركز ومدينة الزقازيق.

وأزاح المحافظ، ومرافقوه الستار عن اللوحة التذكارية إيذانًا بافتتاح وتشغيل لوحة توزيع كهرباء بُردين ، وإطلاق التيار الكهربائي وبدء أعمال التشغيل ، واستمعوا لشرح تفصيلي عن مكونات اللوحة ومراحل تنفيذ الأعمال بها.

من جانبه أشاد المهندس محمد السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء بحسن التعاون والتنسيق بين المحافظة والشركة للإرتقاء بمنظومة الكهرباء داخل نطاق الشرقية ، مشيدًا بدور المحافظ في تذليل كل العقبات أمام تنفيذ المشروعات في قطاع الكهرباء للعمل على إستقرار التيار الكهربي وتلبية إحتياجات المواطنين.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 7 مشروعات جديدة في قطاع الكهرباء بمراكز ومدن ( الزقازيق - بلبيس - الإبراهيمية - فاقوس - كفر صقر ) بتكلفة 295 مليون جنيه لتحسين مستوى منظومة الكهرباء داخل محافظة الشرقية.

يذكر أن مصدر تغذية لوحة توزيع كهرباء بردين من محطة محولات بلبيس البديلة حيث تضم 15 خلية ، و 12 مغذي دخول وخروج وجهد تشغيل 11 كيلو فولت.