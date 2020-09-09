AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الشرقية يفتتح لوحة توزيع كهرباء بُردين بتكلفة 47 مليون جنيه

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 12:54 م
محافظ الشرقية يفتتح
محافظ الشرقية يفتتح لوحة الكهرباء
Advertisements
محمد الطحاوي

إفتتح الدكتور ممدوح غراب  محافظ الشرقية ، يرافقه المهندس محمد السيد ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء ، لوحة توزيع كهرباء بُردين بتكلفة 47 مليون جنيه ، وذلك في إطار إحتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومي.

 

حضر الإفتتاح ، الدكتور أحمد عبدالمعطي ، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي  المحافظ  ، وسعد الفرماوي السكرتير العام ، والمهندس عادل عبد العزيز رئيس قطاعات كهرباء الشرقية ، وعدد من نواب البرلمان.


أقرأ ايضا:

محافظ الشرقية يفتتح مدرسة بني شبل الابتدائية رقم 1 بتكلفة 5 ملايين و600 ألف جنيه


وأوضح المحافظ ، أن الهدف من إنشاء اللوحة تقسيم التغذيات ذات الأحمال المرتفعة مثل الزهراء A 200  - الحصة  A 250  ، وكذلك التخفيف عن لوحة توزيع كهرباء أبو الأخضر والعمل على تغذية محطات مياه ( بردين الزهراء ) ، وتغذية محطات صرف صحي ( بردين – الزهراء – كفر أباظة – أنشاص البصل ) ، كما تعمل  اللوحة على تغذية القرى التابعة للوحدة المحلية ببردين الزهراء وهي ( بردين – الزهراء – أنشاص البصل – الحصة – كفر أباظة – الأشاعر والخمسين ) ويأتي ذلك في إطار الإرتقاء بمنظومة الكهرباء بمركز ومدينة الزقازيق.

 

وأزاح المحافظ،  ومرافقوه الستار عن اللوحة التذكارية إيذانًا بافتتاح وتشغيل لوحة توزيع كهرباء بُردين  ، وإطلاق التيار الكهربائي وبدء أعمال التشغيل ، واستمعوا لشرح تفصيلي عن مكونات اللوحة ومراحل تنفيذ الأعمال بها.

 

من جانبه  أشاد  المهندس محمد السيد  رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء بحسن التعاون والتنسيق بين المحافظة والشركة للإرتقاء بمنظومة الكهرباء داخل نطاق الشرقية ، مشيدًا بدور المحافظ في تذليل كل العقبات أمام تنفيذ المشروعات في قطاع الكهرباء للعمل على إستقرار التيار الكهربي وتلبية إحتياجات المواطنين.

 

وأضاف  رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 7 مشروعات جديدة في قطاع الكهرباء  بمراكز ومدن  ( الزقازيق - بلبيس - الإبراهيمية - فاقوس - كفر صقر ) بتكلفة 295 مليون جنيه لتحسين مستوى منظومة الكهرباء داخل محافظة الشرقية.

 

يذكر أن مصدر تغذية لوحة توزيع كهرباء بردين من محطة محولات بلبيس البديلة حيث تضم 15 خلية ، و 12 مغذي دخول وخروج وجهد تشغيل 11 كيلو فولت.

محافظ الشرقية يفتتح لوحة توزيع كهرباء بُردين بتكلفة 47 مليون جنيه
محافظ الشرقية يفتتح لوحة توزيع كهرباء بُردين بتكلفة 47 مليون جنيه
محافظ الشرقية يفتتح لوحة توزيع كهرباء بُردين بتكلفة 47 مليون جنيه
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشرقية في 6 سنوات..إنشاء 415 مدرسة وتوفير 6446 فصلا جديد ودخول 16 موزع كهرباء الخدمة

بالأسماء.. الانتهاء من إنشاء 7 موزعات كهرباء بتكلفة 295 مليون جنيه بالشرقية

بتكلفة مليار و 96 مليون جنيه.. الشرقية تحتفل بعيدها القومي بافتتاح 55 مشروعا تنمويا

ترشيحاتنا

40 صنفًا مختلفًا .. أطعمة تقوي المناعة دون شراء فيتامينات

إصابة النجمة الأمريكية إيمي سكومر بمرض لايم

هل المال المدخر لشراء شقة تجب فيه الزكاة؟ البحوث الإسلامية يوضح

محمد العاصي: عرضت إيفونا على الأهلي بـ 400 ألف دولار فقط .. وتعاقدوا معه بـ 2 مليون دولار.. فيديو

غدا.. قطع المياه عن 11 منطقة بالقاهرة.. تعرف على الأماكن والمواعيد

نظام غذائي للحماية من تشقق القدمين

AdvertisementS

قرار عاجل من الكاف بشأن مباريات دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

الحكومة: تخصيص 250 مليون جنيه لتنفيذ مبادرة مراكب النجاة في 70 قرية

مجلس الوزراء يوافق على إقامة منطقتين لوجيستيتين بالأقصر والشرقية

بعد إحالة الملف للنيابة العامة.. تفاصيل جديدة فى سرقة كؤوس أمم أفريقيا

بسبب فرجاني ساسي.. شوبير يطالب بتطبيق الإيقاف والتجميد|شاهد

محمد العاصي: عرضت إيفونا على الأهلي بـ 400 ألف دولار فقط .. وتعاقدوا معه بـ 2 مليون دولار.. فيديو

توجيهات الرئيس السيسي بشأن البناء العقاري ورقمنة الدولة تتصدر اهتمامات الصحف اليوم

الصحة الكويتية تدرس منع دخول وافدي الدول المحظورة عبر (الترانزيت)

تحارب السعال والتهاب الحلق.. ملعقة سحرية قبل النوم لها 6 فوائد على الجسم

شاهد.. شوبير يكشف عن مفاجآت فى قضية غرق طفل في نادي الزمالك

اتمسكوا في عربية.. سقوط ٤ سيدات يروجن للدعارة في صفحة على فيسبوك

الأرصاد: أمطار غزيرة على سيناء وجنوب الصعيد غدا.. والقاهرة تسجل 35

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب رمال شاطئ إيطالي.. معاقبة سائح بدفع غرامة باهظة قدرها ألف يورو.. اعرف القصة

أنيقة كالعادة.. درة تتألق في أحدث جلسة تصوير

بمكياج جذاب.. نسرين طافش تستعرض جمالها على الانستجرام