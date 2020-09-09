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أخبار العالم

أمريكا تخفض عدد قواتها في العراق إلى 3000 جندي

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 12:54 م
أمريكا تخفض عدد قواتها
أمريكا تخفض عدد قواتها في العراق إلى 3000 جندي
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شيماء مصطفى
أعلن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الأربعاء، أن القيادة الوسطى الأمريكية ستخفض عدد القوات في العراق من 5600 إلى 3000 قبل نهاية سبتمبر الجاري، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به "سكاي نيوز عربية".


وكان مسئول كبير في الإدارة الأمريكية، أعلن في وقت سابق، أن الرئيس دونالد ترامب سيعلن قريبا عن سحب المزيد من القوات من العراق وأفغانستان.


وقال المسئول، في بيان، أوردته قناة الحرة الأمريكية، الأربعاء، إنه من المتوقع أن يعلن الرئيس دونالد ترامب عن سحب القوات المنتشرة في العراق خلال الأيام المقبلة.


وكان الرئيس دونالد ترامب المرشح لولاية ثانية في نوفمبر أعلن سابقا أنه يريد سحب الجنود المتمركزين في العراق، حيث أشار خلال لقاء في أغسطس مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى هذا الإعلان لكن بدون تحديد الموعد.


وجاء اللقاء مع تزايد الهجمات ضد أهداف أمريكية من قبل مقاتلين موالين لإيران، إضافة إلى الدعوات التي تواجهها الحكومة العراقية لطرد 5 آلاف جندي أمريكي منتشرين في البلاد في إطار جهود محاربة المتطرفين.


وانسحب الجيش الأمريكي من العراق في نهاية 2011 وترك مهمة صغيرة فقط ملحقة بالسفارة الأمريكية، لكن قوات أمريكية أخرى نشرت في البلاد بعد سنوات بهدف دعم القوات العراقية في محاربة تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية، الذي شن هجوما كبيرا صيف العام 2014.


من جهته، أعلن البنتاجون أنه يريد أن يخفض عدد العسكريين في أفغانستان إلى أقل من خمسة آلاف جندي على خلفية محادثات السلام بين الأطراف الأفغانية.
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