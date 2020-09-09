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حوادث

يحدث في الجيزة.. ضبط 35 متهما متلبسين بمخدرات وسلاح

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 01:15 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
شنّت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملات أمنية موسعة لضبط تجار المخدرات والأسلحة النارية.

وجاءت الحملات استمرارا لجهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها.

ونجحت الحملات في ضبط 1.675 كيلو جرام هيروين، و3.350 كيلو جرام حشيش، و2 كيلو جرام أستروكس، و1120 قرص مخدر، و4 بندقية خرطوش، و4 فرد خرطوش، و15 طلقة نارية، بحوزة 35 شخصا.

وتحررت المحاضر اللازمة وتباشر النيابة العامة التحقيق.
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