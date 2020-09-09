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ديني

الأوقاف: تجديد تعيين الشيخ محمد كيلاني مديرًا عامًا للمساجد الحكومية

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 01:19 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
 اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأربعاء تجديد تعيين الشيخ محمد عيد علي كيلاني مديرًا عامًا للمساجد الحكومية ، مع استمرار تكليفه بالعمل مساعدًا لرئيس القطاع الديني لشئون البر والأوقاف .

وأعلنت وزارة الأوقاف عن توزيع (13) طن من لحوم الأضاحي غدا الخميس على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (الدقهلية – الإسماعيلية – كفر الشيخ – مرسى مطروح) ، بواقع  (4) طن لمحافظتي (الإسماعيلية – كفر الشيخ) و (3) طن لمحافظة (الدقهلية) و (2) طن لمحافظة (مرسى مطروح) .  وذلك للأسبوع الخامس على التوالي.

وأضافت يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 547 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).
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