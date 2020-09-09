جامعة حلوان تنظم احتفالية الأم المثالية 15 سبتمبر

تنظم إدارة النشاط الإجتماعى بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات على مستوى الجامعة لعام ٢٠٢٠.





وذلك، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.









وتقام فعاليات الاحتفالية مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا بقاعة الأستاذ الدكتور حسن حسني بالحرم الجامعي في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق ١٥ سبتمبر ٢٠٢٠.





ويتم اختيار الأم المثالية من قبل كل إدارة عامة أو كلية دون تدخل الجهة المنظمة حتى يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص لدى الجميع.





جدير بالذكر أن جامعة حلوان تثمن جهود الأم المصرية وتقدرها وتحرص كل عام على تكريمها نظرًا لجهود الأمهات وتضحياتهم من أجل بناء نشأ يفيد المجتمع ويساهم في تنميته.