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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. 6 أشياء ضرورية يجب الانتباه لها على واتساب.. ثغرة خطيرة بأكثر من 300 تطبيق لأندرويد تعرضك للخطر

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 06:00 م
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.


يستخدم العديد من الأشخاص سيئي النية تطبيق التراسل الشهير واتساب WhatsApp لمضايقة ضحاياهم، حيث قد تتلقى رسالة من رقم مجهول أو مكالمات فيديو أو صوتية عشوائية من غرباء، أو تتم إضافتك بشكل عشوائي إلى دردشة جماعية إذا كنت لا تهتم بإعدادات الخصوصية.


كشفت بعض التسريبات في وقت سابق من هذا الأسبوع، معلومات حول هاتف أوبو القادم، والذي ظهر بتصميم مشابه لهاتف Oppo F17، عبر قوائم الوكالة التنظيمية الصينية للاتصالات TENAA، ولكن مع فلاش LED في إعدادات الكاميرا الخلفية كبديلا للعدسة الرابعة.


تملك هواتف أندرويد الآن، متجرين رئيسيين للتطبيقات وهم جوجل بلاي وآب جاليري AppGallery التابع لشركة هواوي، وكلا منهم يحتوي العديد من التطبيقات المميزة والفريدة، ويضم متجر الشركة الصينية أحدث التطبيقات التي يمكنك الحصول عليها لهاتفك الذكي.


تسبب ميعاد إطلاق آيفون 12 المنتظر من شركة أبل الأمريكية فى حالة من الجدل طوال الأشهر القليلة الماضية، بعد تسريبات ونفي على مدار هذه الفترة، ولأول مرة منذ 13 عامًا يأتى 10 سبتمبر دون الكشف عن الهاتف الذكي الأكثر شهرة فى العالم، حتى أعلنت أبل رسميًا إطلاق iphone 12 يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15 سبتمبر.


قطعت الشركة المطورة للعبة ببجي PUBG الشهيرة، العلاقات مع شركة تينسيت Tencent، في الهند أحد أكثر أسواق ألعاب الفيديو ربحا، في محاولة منها للالتفاف حول الحظر المفروض عليها من الحكومة الهندية. 
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