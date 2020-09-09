شاهد لحظة سرقة سيارة محام عن طريق عصابة السيارات بالدقهلية

شهدت مدينة المنصورة واقعة سرقة سيارة أحد المحامين المشهورين بالدقهلية عن طريق عصابة سرقة السيارات .
حيث رصدت كاميرات المتابعة والمراقبة كيفية سرقة سيارة د ف و 7346 كيا كارينز فضي حيث استقل اللصوص سيارة اخرى وظلوا يراقبوا المكان حتى قام أحدهما بكسر زجاج السيارة والدخول و تمكن من قيادتها وسرقتها وفروا هاربين فيما تكثف الاجهزه الامنية من جهودها لضبط المتهمين ومعرفتهم عن طريق تفريغ كاميرات المراقبة.
فيما طالب محمد الليثى المحامى الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط المتهمين بالواقعة حيث تؤكد طريقتهم في السرقة على انهم عصابة متخصصة لسرقة السيارات ولهم وقائع سرقة من قبل.