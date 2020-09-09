شاهد لحظة سرقة سيارة محام عن طريق عصابة السيارات بالدقهلية

شهدت مدينة المنصورة واقعة سرقة سيارة أحد المحامين المشهورين بالدقهلية عن طريق عصابة سرقة السيارات .





حيث رصدت كاميرات المتابعة والمراقبة كيفية سرقة سيارة د ف و 7346 كيا كارينز فضي حيث استقل اللصوص سيارة اخرى وظلوا يراقبوا المكان حتى قام أحدهما بكسر زجاج السيارة والدخول و تمكن من قيادتها وسرقتها وفروا هاربين فيما تكثف الاجهزه الامنية من جهودها لضبط المتهمين ومعرفتهم عن طريق تفريغ كاميرات المراقبة.



