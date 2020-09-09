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محافظات

وفاة آمنة دهشان.. الإسماعيلية تودع أول فدائية بمدن القناة

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 06:57 م
اول فدائية بمدن القناة
اول فدائية بمدن القناة
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انجي هيبة
ودعت محافظة الإسماعيلية، في جنازة مهيبة الفدائية آمنة محمد منصور دهشان الشهيرة بـ«آمنة دهشان» عن عمر يناهز 95 عاما، إحدى رموز المقاومة الشعبية ضد الاحتلال البريطاني وأول سيدة حملت السلاح في إقليم القناة.


وخيم الحزن على الأهالي أثناء تشييع جنازة الفدائية التي تعد رمزًا من رموز محافظة الإسماعيلية، لمساهمتها في نقل السلاح للمقاومة.


وكانت تخطف العديد من جنود الإنجليز، وإخفاء الفدائيين في مزارعهم، ومع نكسة 67 رفضت التهجير رغم استهداف القوات الإسرائيلية لهم بعدة غارات، وساعدت في الثغرة.


الفدائية آمنة دهشان، من مواليد 16 نوفمبر 1925، من عائلة أبو دهشان إحدى العائلات العريقة بقرى نفيشة والسبع آبار والمنايف بمحافظة الإسماعيلية، والتي ترجع أصولها إلى قبيلة مزينة، وتعلمت في كتاب القرية القرآن وحب الوطن، علمها والدها مسك السلاح، وكانت أول سيدة في مصر تحمل رخصة سلاح، وتزوجت عام 1938، بمهر 6 جنيهات، وشبكة برقع من الذهب وأواني نحاس، وأنجبت 8 أبناء و45 حفيدًا.


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