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أخبار العالم

إسرائيل تعلن تفاصيل عملية طعن مثيرة نفذها فلسطيني في روش هاعين

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 02:25 م
إسرائيل تعلن تفاصيل
إسرائيل تعلن تفاصيل عملية طعن مثيرة نفذها فلسطيني
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سمر صالح
رفعت النيابة الإسرائيلية لائحة اتهام في المحكمة المركزية بحق الأسير الفلسطيني وليد منصور 23 عاما من سكان جنين محاولة قتل مستوطن إسرائيلي في مدينة روش هاعين وسط البلاد.
 
وتضمنت لائحة الاتهام وفق موقع "0404" العبري، تهمة الشروع في القتل والتخريب الجسيم في عمل إرهابي والسطو المشدد وعرقلة سير العدالة وغيرها من الجرائم.
 
وفقا للائحة الاتهام التي قدمها المحامي روي رايس فإن المتهم الذي ليس لديه تصريح إقامة في إسرائيل دخل إسرائيل من خلال خرق في السياج الأمني ​​من أجل العثور على عمل وهو مزود بسكين قابل للطي. 
 
وأضاف: وصل المتهم إلى حي جديد قيد الإنشاء في روش هاعين حيث قابل المستوطن التي تملك شقة قيد الإنشاء في الحي، قدم لها إفادة كاذبة بأن لديه مفاتيح الشقق بما في ذلك شقتها وعندما وصلا إلى الشقة أخرج المهاجم سكينًا ، وقال "الله أكبر" ، وبدأ بطعن المستوطنة حوالي 20 طعنة.
 
وأشار إلى أن شجار وقع بين الاثنين مما سقط المستوطن على الأرض وطعنه في جميع أجزاء جسده بل وأخذ هاتفه الخلوي ومفاتيحه وجهاز التحكم عن بعد من الأرض. 
 
وبعد أن تمكن المستوطن من الوصول إلى مدخل المبنى زاحفا، عثر المارة عليه ونُقلوه إلى المستشفى في حالة حرجة.
 
وبعد عودته إلى منزله في جنين قام المنفذ بمساعدة أصدقائه بإجراءات مختلفة للتهرب من أفعاله وحبس نفسه في منزله نهارًا وفي مخبأ ليلًا، وحلق رأسه ولحيته لتغيير مظهره وطلب من أصدقائه معالجته باسم مستعار ("حمادة") وغير ذلك.
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