برلماني: تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء يساهم في استرداد هيبة الدولة

قال النائب هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إن البرلمان وافق على عدد من القوانين الهامة منها قوانين مكملة للدستور وقانون العمل وبزيادة معاش "تكافل وكرامة".





وأشار "أباظة"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن قانون التصالح فى مخالفات البناء من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان، وذلك لاسترداد هيبة الدولة وأراضى الدولة التى فقدت ووضعها فى أيدى السماسرة "حيتان مصر".





وأكد وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، أن تنفيذ قانون التصالح فى مخالفات البناء أول شيء فى بناء الدولة، وذلك للقضاء على فساد المحليات.





كان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أعلن يوم الاثنين الموافق 24 أغسطس الماضي فض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب.





ووافق المجلس على (233) مشروع قانون قدمت من الحكومة وعشر أعضاء بإجمالى عدد مواد بلغ (2490) مادة كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات، خلال دور الانعقاد الخامس.





وفي مجال طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، بلغ عدد طلبات الإحاطة في هذا الدور نحو (4064) طلبًا، تم الرد على جزء منها شفاهة بالجلسة العامة والباقى تم الرد عليه كتابيا، كما تدارست اللجان النوعية نحو (1530) طلب إحاطة كما نظر المجلس عددا من البيانات العاجلة بلغت نحو (156) بيانًا عاجلًا في شتى المجالات.





وفي مجال الأسئلة أوضح التقرير أنه تم توجيه نحو (646) سؤالا، أجابت الحكومة عن بعضها، بالجلسة العامة وتم الرد كتابيا من جانب الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية.





وفي مجال المناقشة العامة بلغ عدد طلبات المناقشة العامة التى ناقشها المجلس هذا الدور (92) طلبا.





وفيما نظر المجلس في مجال الاقتراح برغبة (743) اقتراحًا برغبة مقدمة من حضراتكم فى شتى المجالات 1530￼￼، وناقش 156￼￼￼￼ من البيانات العاجلة.