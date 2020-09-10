AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء يساهم في استرداد هيبة الدولة

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
مخالفات البناء
مخالفات البناء
Advertisements
معتز الخصوصى
قال النائب هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إن البرلمان وافق على عدد من القوانين الهامة منها قوانين مكملة للدستور وقانون العمل وبزيادة معاش "تكافل وكرامة".

وأشار "أباظة"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن قانون التصالح فى مخالفات البناء من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان، وذلك لاسترداد هيبة الدولة وأراضى الدولة التى فقدت ووضعها فى أيدى السماسرة "حيتان مصر".

وأكد وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، أن تنفيذ قانون التصالح فى مخالفات البناء أول شيء فى بناء الدولة، وذلك للقضاء على فساد المحليات.

كان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أعلن يوم الاثنين الموافق 24 أغسطس الماضي فض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب.

ووافق المجلس على (233) مشروع قانون قدمت من الحكومة وعشر أعضاء بإجمالى عدد مواد بلغ (2490) مادة كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات، خلال دور الانعقاد الخامس.

وفي مجال طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، بلغ عدد طلبات الإحاطة في هذا الدور نحو (4064) طلبًا، تم الرد على جزء منها شفاهة بالجلسة العامة والباقى تم الرد عليه كتابيا، كما تدارست اللجان النوعية نحو (1530) طلب إحاطة كما نظر المجلس عددا من البيانات العاجلة بلغت نحو (156) بيانًا عاجلًا في شتى المجالات.

وفي مجال الأسئلة أوضح التقرير أنه تم توجيه نحو (646) سؤالا، أجابت الحكومة عن بعضها، بالجلسة العامة وتم الرد كتابيا من جانب الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية.

وفي مجال المناقشة العامة بلغ عدد طلبات المناقشة العامة التى ناقشها المجلس هذا الدور (92) طلبا.

وفيما نظر المجلس  في مجال الاقتراح برغبة  (743) اقتراحًا برغبة مقدمة من حضراتكم فى شتى المجالات 1530￼￼، وناقش 156￼￼￼￼  من البيانات العاجلة.
Advertisements

ترشيحاتنا

بـ 2 مليون دولار.. بيونسيه تحتفل بعيد ميلادها في هذا اليخت.. صور

في عيد ميلاد فريدة سيف النصر تعرف على اسمها الحقيقي

إخفاء العقد وعدم سداد المستحقات.. المصري يعيد أزمة التوأم من جديد مع طارق العشري

مرتضى منصور يفتح النار على عمرو الجنايني ..فيديو

حبيبة طارق العريان تتألق في جلسة تصوير جريئة.. صور

لونج كوفيد.. أمراض جديدة تصيب المتعافين من كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الموضة وأنيقة.. 15 صورة تبرز أناقة وفاء الكيلاني في عيد ميلادها

بـ 2 مليون دولار.. بيونسيه تحتفل بعيد ميلادها في هذا اليخت.. صور

حبيبة طارق العريان تتألق في جلسة تصوير جريئة.. صور