اقتراب الكشف الرسمي عن أول طرازين كهربائيين من فولكس

أعلنت شركة فولكس فاجن رسميا منذ فترة عن الانتهاء من انتاج السيارة ID.3s الكهربائية وتسليمها الى وكلائها حول العالم استعدادا منها لتسليم السيارات إلى العملاء خلال الفترة الحالية .





وأوضحت الشركة أنها تعمل حاليا على الانتهاء من تجهيز وإطلاق أول طرازين كهربائيين من الجيل الجديد ID.3 و ID ، بالاضافة الى تجميع نموذج ID.4 في مصنعها في تسفيكاو الشهر الماضي.





وتؤكد التقارير السابقة الى إن السيارة ID.4 ستحتوي على قدرة سحب قصوى تبلغ 1900 كجم (4200 رطل) ، وهي أكثر من مناسبة لسيارة بحجمها. كمرجع ، يمكن لتسلا لـ Model X الأكبر والأقوى سحب ما يصل إلى 2268 كجم (5000 رطل) ، وهو ليس أكثر بكثير. ما لم تكن بحاجة إلى سحب 1.901 كجم.





أما عن التصميم الخارجى للسيارة ID.4 الجديدة فهى لا يوجد بها اى اختلافات كثيرة عن مثيلتها السابقة ولكن سيكون هناك اختلاف من سوق إلى سوق آخر حسب احتياجه .