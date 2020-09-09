محافظ الدقهلية يكلف بمتابعة تداعيات انهيار منزل بشربين .. صور

وتم على الفور نقلهم الى مستشفى شربين العام ،وقد وجه المحافظ لكافه الاجهزة منها الحماية المدنية - الاسعاف - النجده -المرور - شركه الكهرباء- شركه المياة-الصحة وذلك للانتقال على الفور لموقع العقار وتم عمل كردون حول العقار المنهار وتم الاخلاء من السكان



وقد كلف المحافظ رئيس المدينه بمتابعه حالة المصابين بالمستشفى وتقديم كافة اوجه الرعاية لهم حتى تماثلهم للشفاء، كما قرر المحافظ تشكيل لجنه هندسية فنيه لمراجعه العقارات بالمنطقة والوقوف على سلامتها الإنشائية والبنائيه واتخاذ مايلزم بشأنها فورا .