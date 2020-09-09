AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الدقهلية يكلف بمتابعة تداعيات انهيار منزل بشربين .. صور

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 04:25 م
منزل شربين المنهار
منزل شربين المنهار
Advertisements
همت الحسينى
كلف الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية المحاسب طارق شكرى رئيس مركز ومدينه شربين بمتابعه تداعيات انهيار المنزل المشار اليه بمنطقة ارض غيث خلف المحكمة بشربين ملك المواطن حسن الدفوى والذى اسفر عن اصابه حالتين من المواطنين .

وتم على الفور نقلهم الى مستشفى شربين العام ،وقد وجه المحافظ لكافه الاجهزة منها الحماية المدنية - الاسعاف - النجده -المرور - شركه الكهرباء- شركه المياة-الصحة  وذلك للانتقال على الفور لموقع العقار وتم عمل كردون حول العقار المنهار وتم الاخلاء من السكان

وقد كلف المحافظ رئيس المدينه بمتابعه حالة المصابين بالمستشفى وتقديم كافة اوجه الرعاية لهم حتى تماثلهم للشفاء، كما قرر المحافظ تشكيل لجنه هندسية فنيه لمراجعه العقارات بالمنطقة والوقوف على سلامتها الإنشائية والبنائيه واتخاذ مايلزم بشأنها فورا .
محافظ الدقهلية يكلف بمتابعة تداعيات انهيار منزل بشربين .. صور
محافظ الدقهلية يكلف بمتابعة تداعيات انهيار منزل بشربين .. صور
محافظ الدقهلية يكلف بمتابعة تداعيات انهيار منزل بشربين .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شهود عيان: منزل المحلة انهار على 5 أسر.. صور

عقب انهيار منزل المنصورة.. كردون أمني حول العقار وإخلاء محيطه من المواطنين

شاهد.. لحظة وصول نائب محافظ الدقهلية والقيادات التنفيذية لمكان العقار المنهار

نائب محافظ الدقهلية يزور مصابي حادث انهيار عقار بالمنصورة

كيف أدار محافظ القاهرة انهيار عقار قصر النيل؟.. تعرف تفاصيل الإجراءات

بعد انتشال 4 أشخاص من بين أنقاضه.. محافظ أسيوط يتابع إنقاذ ربة منزل من تحت الأنقاض

ترشيحاتنا

بعد وقف تجارب لقاح شركة "أسترازينيكا" لفيروس كورونا.. أول تعليق من وزير الصحة البريطاني

هتك عرض 3 فتيات بالقوة والتهديد.. النائب العام يحيل مدرب اسكواش للجنايات

أسرار الكافيهات.. طريقة عمل رغوة النسكافيه الكثيفة بـ3حيل

إيه اللي حصل؟.. مصطفى مدبولي يتحدث لأول مرة عن العجوزة ومدينة نصر

رئيس الوزراء: لن يتم السماح ببيع الشقق العشوائية دون تقديم شهادة التصالح

الحكومة: تخصيص 250 مليون جنيه لتنفيذ مبادرة مراكب النجاة في 70 قرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرار الكافيهات.. طريقة عمل رغوة النسكافيه الكثيفة بـ3حيل

للمرة الأولى.. رانج روفر تنتج أول سيارة دفع رباعى كهربائية.. صور

بملابس كاجوال.. زوجة محمد زيدان تستعرض أناقتها في أحدث ظهور