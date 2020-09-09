شاب عشريني يستغيث بمجلس الوزراء قبل فقد قدميه

قال خالد حازم القاطن بالسلام إنه أصيب فى قدميه الإثنين أثناء عمله كفنى متكامل فى إحدى شركات الاتصالات حيث سقط من على سلم خشبى شاهق الإرتفاع مما تسبب فى كسر فى القدمين وقطع فى الأربطة الداخلية والخارجية.





وأضاف خالد أنه طالب شركة الإتصالات بإجراء العمليات اللازمة وفقًا للتأمين الخاص به بالشركة وقامت الشركة بإجراء عملية واحدة من أصل أكثر من ٥ عمليات يحتاجها المريض بالإضافة إلى فشل العملية.





وعند طلب "خالد" الشركة بإتمام مصاريف العمليات قاموا بفصله فصل تعسفى ،بالإضافة إلى عدم وجود مصدر رزق له وعدم قدرته على القيام بالعمليات.





فيما رفع "خالد" دعوة قضائية لأخذ حقه حيث طالب خالد مجلس الوزراء و وزارة الصحة بالإستجابة لشكوته والعلاج على نفقة الدولة.

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