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أخبار العالم

ارتفاع غير مسبوق في إصابات كورونا بالإمارات

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 02:35 م
ارتفاع غير مسبوق
ارتفاع غير مسبوق في إصابات كورونا بالإمارات
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شيماء مصطفى
أعلنت السلطات الصحية في الإمارات، اليوم الأربعاء، تسجيل ارتفاع قياسي في إصابات فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، 85917 فحصا جديدا لفيروس كورونا.

وأعلنت الوزارة عن تسجيل 883 إصابة جديدة بكورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة في الإمارات بفيروس كورونا 75981 حالة.

وسجلت الوزارة وفاة حالتين جديدتين بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الوفيات في البلاد 393 حالة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه تم تسجيل 416 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 67359 حالة.
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