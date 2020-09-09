50 مليون جنيه لدعم مستشفى قصر العيني الفرنساوي ونقل تبعيته للمستشفيات الجامعية.. آليات جديدة لرفع جودة الأداء بالطوارئ.. وتطبيق قواعد الحوكمة للحد من الإهمال

رئيس جامعة القاهرة يوجه بسرعة عودة العمل بالفرنساوي لتقديم خدماته الطبية لهيئة التدريس والعاملين بالجامعة

جامعة القاهرة تتوسع في العلاج المجاني وتدرس تحويل الفرنساوي إلى وحدة للعلاج الاقتصادي والمجاني









عقد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اجتماعا مشتركا مع اللجنة العليا للمستشفيات، وإدارة مستشفى قصر العيني الفرنساوي، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية، ووضع آليات جديدة للعمل بمستشفى الفرنساوي خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى إجراءات تحويل المستشفى من وحدة ذات طابع خاص إلى وحدة علاج بأجر، ورفع مستوى جودة الأداء وكفاءة الرعايات والطوارئ والغسيل الكلوي.









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حضر الاجتماع، الذي عقد بقاعة أحمد لطفي السيد، كل من عميدة كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، ومدير المستشفيات الجامعية، ومدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي ونوابه، وأمين عام الجامعة، ومدير صندوق الرعاية الطبية، ومدير عام الصناديق، ومدير عام الموازنة، ومندوب وزارة المالية، ومدير عام الإدارة الهندسية وكل الأطراف ذات العلاقة بمنظومة العمل من الفرنساوي والجامعة.









ووجه الدكتور محمد الخشت - خلال الاجتماع - بتطبيق قواعد الحوكمة للحد من البطء أو الإهمال أو الفساد، وتوفير نظام ضبط داخلي إداريًا وماليًا، وتحديد المسئوليات، ومواجهة الخطأ بكل حسم وشفافية، وإحكام قواعد الصرف، وتوفير السيولة اللازمة لصرف مرتبات العاملين بالمستشفى، مؤكدًا أن مرتبات الأطباء والتمريض والموظفين خط أحمر ولا يمكن تأخيرها عن موعد استحقاقها.









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وقال رئيس جامعة القاهرة، إن مجلس الجامعة في جلسته الأخيرة بتاريخ 31 أغسطس 2020 وافق على دعم مستشفى قصر العيني الفرنساوي بمبلغ 50 مليون جنيه، كما وافق على تحويل الفرنساوي من وحدة ذات طابع خاص إلى وحدة للعلاج بأجر، ونقل تبعيته للمستشفيات الجامعية.









ووجه الدكتور محمد الخشت، بسرعة عودة العمل بمستشفى الفرنساوي وتقديم خدماته الطبية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وتحويل حالات العزل الصحي لمرضى فيروس كورونا إلى مستشفى الباطنة بعد تجديدها وتحويلها لمستشفى عزل صحي.









وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تتوسع في العلاج المجاني وتدرس تحويل الفرنساوي إلى وحدة للعلاج الاقتصادي والمجاني، مؤكدًا أن تحويل مستشفى الفرنساوي إلى نظام جديد يعني تحويلها من مستشفى لا يقبل المرضى بالمجان إلى السماح بالعلاج المجاني بجوار العلاج الاقتصادي، والمساهمة في تقليل قوائم الانتظار والمشاركة في التأمين الصحي.









وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه جار دراسة تحويل الوحدات ذات الطابع الخاص إلى نظام جديد يسمح بتقديم الخدمات المجانية وتقليل قوائم الانتظار في إطار سياسة الجامعة بتقديم المستشفيات الجامعية خدمة طبية مجانية عالية الجودة للمصريين، وفي إطار التزام قصر العيني بتقديم خدماته المجانية لجميع المرضى.









جدير بالذكر أن مستشفى الفرنساوي ساهم في علاج مصابي فيروس كورونا غير المقتدرين مجانًا، كما ساهم في علاج جميع منسوبي جامعة القاهرة مجانا، بالإضافة إلى الإنجازات الطبية التي قدمها الفرنساوي ولا يزال يقدمها لجميع المرضى.









وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عقد اجتماعًا مع مجلس إدارة صندوق الرعاية الطبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس، حيث وجه الدكتور الخشت بسرعة الانتهاء من إنشاء وتجهيز العيادات الجديدة بالمدينة الرياضية بالجامعة للكشف وكتابة العلاج، وتجهيز جداول الأطباء لبدء العمل بالعيادات قريبًا.









وحذر رئيس جامعة القاهرة، خلال الاجتماع، من أي تهاون في تقديم الخدمة العلاجية، متوعدًا أي مقصر باتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، مؤكدًا دعم الجامعة غير المحدود ومساندة أعضاء هيئة التدريس والعاملين في العلاج والحصول على خدمات طبية مميزة، وتحمل جميع مصاريف العلاج.









وقال الدكتور محمد الخشت، إن الجامعة تعاقدت مع مستشفى "وادي النيل" بحدائق القبة ومستشفى "العاصمة" بالمهندسين لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والمعاشات بالجامعة، إلى جانب مستشفى الطلبة والمنيل التخصصي، وذلك في إطار تقديم خدمات طبية مميزة لمنتسبي جامعة القاهرة، وتخفيف العبء عليهم بعد تخصيص مستشفى الفرنساوي كمستشفى عزل واقتصار تقديم خدماتها الطبية على علاج مصابي فيروس كورونا من العاملين وأعضاء هيئة التدريس.









ورفض رئيس جامعة القاهرة، أي أعباء جديدة على أعضاء الصندوق، كما أكد سرعة إجراء العمليات الجراحية، وقرر تجديد صرف العلاج لمدة ثلاثة أشهر أخرى للتخفيف على أعضاء هيئة التدريس والعاملين، مشددا على ضرورة قيام مندوب من الكليات بصرف العلاج للأساتذة والعاملين فوق الستين.









وأقر الدكتور محمد الخشت، في وقت سابق تيسيرات جديدة لعلاج أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة؛ منها السماح بالعلاج في أي مستشفى حكومي أو خاص معتمدة من وزارة الصحة، بنفس شروط العلاج الداخلي، بشرط إحضار الفواتير مختومة ومعتمدة، على أن تتحمل الجامعة سداد الثمن المعادل لقيمة العلاج بمستشفياتها بعد التأكد من صحة الفواتير من الجهة المعالج فيها، كما أصدر قرارًا بتشغيل عيادة كلية الحقوق ومستشفى الطلبة والمنيل الجامعي والملك فهد بقصر العيني لختم تجديد صرف الأدوية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس من المعاشات وذوي الأمراض المزمنة لتقليل تنقلهم وخروجهم من منازلهم، وقرر الاستمرار في تجديد قرارات صرف العلاج للعاملين وأعضاء هيئة التدريس من كبار السن ومن لديهم أمراض مزمنة لمدة 3 أشهر إضافية وهي: يونيو ويوليو وأغسطس من خلال اللجنة الطبية، ووجه بتخصيص مندوب رسمي تحت إشراف عمداء الكليات ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في كل كلية لتكرار وصرف العلاج للأساتذة فوق الستين وذوي الأمراض المزمنة، دون الحاجة لتواجدهم شخصيًا.