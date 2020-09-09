النشرة الاقتصادية.. 5 جنيهات تراجعا في أسعار الذهب.. وتأسيس البورصة السلعية المصرية رسميا.. والقطاع الخاص يفوز بمزادات أقطان جديدة

يستعرض موقع "صدى البلد"، فى نشرته الاقتصادية اليوم، الأربعاء 9 سبتمبر 2020، أهم الأخبار الخاصة بالجانب الاقتصادي المصري، وأبرز الخدمات المقدمة من الموقع للقراء، التي جاء في مقدمتها:

أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع، في إطار خطة الدولة لـ تنمية التجارة الداخلية، مؤكدا أن البورصة السلعية ستوفر قدرًا من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته لجميع المتعاملين على منصة البورصة في شكل سوق منظمة على النحو الذي يساهم فى زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين.









ولفت إلى أن البورصة السلعية تعد جزءا من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء وأن ذلك يأتي وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع ومنها السلع الغذائية وغيرها من سلع أخرى.









تواصلت في محافظتي الفيوم وبنى سويف، أعمال منظومة تداول القطن الجديدة للموسم الحالي ‪ تحت إشراف وزارة قطاع الأعمال العام، بمشاركة شركات القطاع الخاص التي فازت مجددا بـ المزادات الجارية على الأقطان الواردة لمراكز التجميع









ففي محافظة بنى سويف، فازت شركة المتحدة بمزاد على كمية ٦٥٥.٦١٢ قنطار بسعر ١٨١٠ جنيهات للقنطار، أما في محافظة الفيوم، تمت ترسية مزاد على شركة الإخلاص بكمية ٣٥٧.٤٣٢ قنطار بسعر ١٨٠٥ جنيهات للقنطار، ومزاد آخر فازت به شركة الفيوم بكمية ٢٦٧.١١٨ قنطار بسعر ١٧٨٠ جنيها للقنطار الواحد.









تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، الأربعاء 9 سبتمبر 2020، بنحو 5 جنيهات، إذ سجل عيار 21 الأكثر انتشارا 843 جنيها مقارنة بـ 848 جنيها بختام تعاملات أمس، الثلاثاء.









استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بديوان عام الوزارة، لمناقشة مشروع دمج التنمية المستدامة فى مشروعات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ لإنشاء مجتمعات زراعية جديدة في مصر، وشارك في الاجتماع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، (عبر خاصية الفيديو كونفرانس) وعدد من ممثلي الوزارات الثلاث.









وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية موضوع الزراعة المستدامة، لافتة إلى تغيير أولويات الدول، خاصة بعد أزمة كوفيد 19، حيث أصبح هناك اتجاه إلى الالتزام بالمعايير البيئية في كافة الخطط والمشروعات، مؤكدة أن التحديات دائما تخلق فرصا جيدة يمكن استغلالها.









ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الجمعية العامة لشركتى عجيبة والفرعونية للبترول، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس لاعتماد نتائج أعمال عام 2019 / 2020، حيث أكد خلال جمعية عجيبة أن قطاع البترول ينفذ حاليًا خطة متكاملة لتطبيق مختلف أنظمة التحول الرقمى، فى جميع أنشطة صناعة البترول فى مصر بهدف تحسين كفاءة العمليات والإسراع فى أنشطة البحث والاستكشاف، وتنفيذ المشروعات وبالتالى زيادة معدلات الإنتاج وإضافة احتياطيات جديدة لثروة مصر البترولية، مما سيسهم بدوره فى الاستمرار فى تلبية احتياجات السوق المحلية والوفاء بالالتزامات التصديرية وزيادة الاهتمام بصناعات القيمة المضافة، مشيرًا إلى أهمية عملية ربط جميع شركات القطاع بمنظومة رقمية موحدة فى تعزيز دعم اتخاذ القرار.