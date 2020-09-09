نائب السويس يطالب بخفض قيمة التصالح في مخالفات البناء بالمحافظة لـ40%

ارسل النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس اليوم مذكرة الى اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس يطالب بخفض قيمة التصالح فى المخالفات الى 40 %.

أضاف النائب فى المذكرة " بالاشارة الى القانون ١٧ لسنه ٢٠١٩ وتعديله بقانون رقم ١ لسنه ٢٠٢٠ والذي يتيح للجان التسعير بالمحافظات بتحديد أسعار التصالح فى مخالفات البناء وتحديد قيمة سعر المتر حيث يهدف القانون الاستقرارا الاجتماعي والاسري للمواطنين مع حق الدولة فى هذا الامر فضلا عن تطبيق روح القانون بما يساعد على الاستقرار والامن الاجتماعي للبلاد ويحقق قيمة وفلسلفة قانون التصالح.

وتابع :" ومن هذا المنطلق اطالب سيادتكم بتخفيض الاسعار ومراعاة حالة الخدمات و عمر المبنى وعرض الشارع ونوع المخالفة وتكرارها والمناطق العشوائية .

وأضاف :" فضلا الى ان بعض المحافظات بدأت فى تخفيض الاسعار تسهيلًا على المواطنين بنسبة من ٢٥ الى ٤٠ % ".

واختتم النائب: " فى النهاية نحن على ثقة فى نظرتكم الاجتماعية والانسانية العادلة من اجل الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاسري لجميع المواطنين بمحافظة السويس مع استرداد حق الدولة".