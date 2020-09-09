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برلمان

النائب محمد المسعود يرحب بوصول أول رحلة طيران سياحية روسية لمصر اليوم

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 03:52 م
النائب محمد المسعود
النائب محمد المسعود عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب
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فريدة محمد
أعلن النائب محمد المسعود عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب وعضو المجلس الاستشارى لحزب حماة وطن ترحيبه بوصول أول رحلة سياحية قادمة من روسيا إلى مصر، والتى تم حجز كافة مقاعد الطائرة بالكامل مشيدا بوجود 6 رحلات أسبوعيا ستأتي من روسيا إلى مصر خاصة أن فحوصات فيروس كورونا لن تمثل أي عائقا في تدفق الرحلات.

وقال " المسعود " فى بيان له اصدره اليوم ان العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين القاهرة وموسكو بصفة عامة وعلاقات الصداقة بين الزعيمين الكبيرين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الروسى فلاديمير بوتين كانت فى مقدمة الاسباب لعودة السياحة الروسية لمصر مؤكدا أنه خلال السنوات الماضية كان هناك كثافة كبيرة للسياحة الروسية في مصر وخاصة في السياحة الشاطئية.

وأكد النائب محمد المسعود ان بداية عودة السياحة الروسية لمصر ستكون له اثاره الايجابية والكبيرة لاستعادة مصر لمكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية مشيدا بالتعليمات والتدابير الاحترازية التى اتخذتها وزارتى السياحة والاثار والطيران المدنى لمواجهة فيروس كورونا موجها التحية للدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدنى لنجاحهما فى هذا الملف.

كما وجه النائب محمد المسعود تحية قلبية للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر على ماحققه كل منهما من نجاحات كبيرة وغير مسبوقة فى ملف السياحة من خلال اللقاءات المكثفة التى عقدها كل منهما مع مستثمرى قطاع السياحة لتذليل العقبات وحل المشكلات التى تعترض النهوض بهذا القطاع الواعد اضافة الى الاستعدادات رفيعة المستوى لاستقبال السياح من مختلف دول العالم وهو ماجعل سياح العالم الذين قاموا بزيارات لشرم الشيخ وطابا وسانت كاترين والغردقة ودهب ومرسى علم سفراء لتشجيع السياحة المصرية عالميا.
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