خبير: حقوق سمر البشرة فى أمريكا لم تأت إلا من خلال امرأة.. فيديو

قال ياسر غلاب ، خبير العلاقات الأسرية ، أن الرجال يستطيعون التفكير فى أكثر من شئ فى نفس الوقت ، وهذا وضع طبيعى عن الرجال بصفة عامة ، إلى جانب أنهم يفتقدون بعض التفاصيل لذلك يستحسن تدوينها .
وأضاف ياسر غلاب ، خلال حواره ببرنامج ، السفيرة عزيزة ، المذاعة على فضائية ، دى أم سى ، أن السيدات تحمل آلام الولادة التى تصعب على الرجل ، وتحتمل دوشة الأطفال فى المنزل ، وغيرها من الأشياء التي يصعب على الرجل تحملها .
وأشار خبير العلاقات الأسرية ، إلى أن الإجابة العلمية أن الرجل يتحمل أكثر من المرأة وهو أقوى وأكبر ،ولكن عاطفة السيدة تجعل لديها قدرة كبيرة على التحمل .
وتابع خبير العلاقات الأسرية ، أن الدراسات أثبتت أن السيدات تحصل على إجازات مرضية بنسبة 42% أكثر من الرجال ، منوهًا إلى أن قدرة السيدات فى تحمل الألم أكثر من الرجل .
وأكد خبير العلاقات الأسرية ، أن السيدات تمتلك قدرة من الثبات والإصرار بشكل أكبر من الرجال والتركيز على شئ معين والوصول له ، لافتًا إلى أن حقوق سمر البشرة فى أمريكا لم تأتي إلا من خلال امرأة .