AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير: حقوق سمر البشرة فى أمريكا لم تأت إلا من خلال امرأة.. فيديو

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 03:55 م
خبير العلاقات الأسرية
خبير العلاقات الأسرية
Advertisements
ريهام فيكتور
قال ياسر غلاب ، خبير العلاقات الأسرية ، أن الرجال يستطيعون التفكير فى أكثر من شئ فى نفس الوقت ، وهذا وضع طبيعى عن الرجال بصفة عامة ، إلى جانب أنهم يفتقدون بعض التفاصيل لذلك يستحسن تدوينها .

وأضاف ياسر غلاب ، خلال حواره ببرنامج ، السفيرة عزيزة ، المذاعة على فضائية ، دى أم سى ، أن السيدات تحمل آلام الولادة التى تصعب على الرجل ، وتحتمل دوشة الأطفال فى المنزل ، وغيرها من الأشياء التي يصعب على الرجل تحملها .

وأشار  خبير العلاقات الأسرية ، إلى أن الإجابة العلمية أن الرجل يتحمل أكثر من المرأة وهو أقوى وأكبر ،ولكن عاطفة السيدة تجعل لديها قدرة كبيرة على التحمل .

وتابع خبير العلاقات الأسرية ، أن الدراسات أثبتت أن السيدات تحصل على إجازات مرضية بنسبة 42% أكثر من الرجال ، منوهًا إلى أن قدرة السيدات فى تحمل الألم أكثر من الرجل .

وأكد خبير العلاقات الأسرية ، أن السيدات تمتلك قدرة من الثبات والإصرار بشكل أكبر من الرجال والتركيز على شئ معين والوصول له ، لافتًا إلى أن حقوق سمر البشرة فى أمريكا لم تأتي إلا من خلال امرأة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مهنيا وعاطفيا وصحيا.. توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 12/7/2020

ترشيحاتنا

أجابي ضمن 3 أجانب راحلين عن النادي الأهلي

قراءة سورة يس للميت تجعله ينعم بـ9 أمور في قبره.. علي جمعة يكشفها

حكم تأخير صلاة الفجر بعد طلوع الشمس متعمدا

مجلس الوزراء يوافق على إقامة منطقتين لوجيستيتين بالأقصر والشرقية

شاهد.. أم تعثر على ثعبان بطول مترين على فراش طفلها.. وهكذا تخلصت منه

إيه اللي حصل؟.. مصطفى مدبولي يتحدث لأول مرة عن العجوزة ومدينة نصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرار الكافيهات.. طريقة عمل رغوة النسكافيه الكثيفة بـ3حيل

للمرة الأولى.. رانج روفر تنتج أول سيارة دفع رباعى كهربائية.. صور

بملابس كاجوال.. زوجة محمد زيدان تستعرض أناقتها في أحدث ظهور