خبير: حقوق سمر البشرة فى أمريكا لم تأت إلا من خلال امرأة.. فيديو

قال ياسر غلاب ، خبير العلاقات الأسرية ، أ ن الرجال يستطيعون التفكير فى أكثر من شئ فى نفس الوقت ، وهذا وضع طبيعى عن الرجال بصفة عامة ، إلى جانب أنهم يفتقدون بعض التفاصيل لذلك يستحسن تدوينها .





ياسر غلاب ، خلال حواره ببرنامج ، السفيرة عزيزة ، المذاعة على فضائية ، دى أم سى ، أن السيدات تحمل آلام الولادة التى تصعب على الرجل ، وتحتمل دوشة الأطفال فى المنزل ، وغيرها من التي يصعب على الرجل تحملها . وأضافتصعبالأشياءالتييصعب





وأشار خبير العلاقات الأسرية ، إلى أن الإجابة العلمية أن الرجل يتحمل أكثر من المرأة وهو أقوى وأكبر ،ولكن عاطفة السيدة تجعل لديها قدرة كبيرة على التحمل .





خبير العلاقات الأسرية أن الدراسات أثبتت أن السيدات تحصل على إجازات مرضية بنسبة 42% أكثر من الرجال ، منوهًا إلى أن قدرة السيدات فى تحمل الألم أكثر من الرجل . وتابعالدراساتأثبتتإجازاتمرضيةالألم



