دور الفن في المجتمع وعيد الفلاح.. فعاليات بثقافة المنوفية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة المنوفية عدداً من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية التابعة له.

وأقامت الإدارة الثقافية بالفرع محاضرة بعنوان "بونيفر بين الماضي والحاضر" ألقاها محمد ماهر أحمد بإدارة الوعي الاثرى بمنطقة الاثار بالمنوفية، وتناول الحديث عن معنى بونيفر وأصلها وتاريخ المنوفية.

كما أقام بيت ثقافة أشمون ورشة حكي بعنوانٍ "عيد الفلاح" ألقتها وفاء جلال عضو نادي أدب أشمون متطرقة الى أهمية دور الفلاح على مر العصور منذ الفراعنة وحتى العصر الحديث.

أقام بيت ثقافة الشهداء محاضرة بعنوان "دور الفن في المجتمع" ألقاها د. رضا خلاف أستاذ فلسفة الفن وعلم الجمال المساعد بكلية الآداب جامعة المنوفية، حيث أكد على أن الفنون بمختلف أنواعها تؤثر فى النفوس والبيئة المحيطة وتمس كل إنسان في المجتمع .