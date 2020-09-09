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برلمان

هند رشاد تشيد بمشاركة المرأة بكثافة في انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 03:53 م
الإعلامية هند رشاد
الإعلامية هند رشاد ، أمينة الإعلام بحزب مستقبل وطن بالجيزة
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ماجدة بدوى

أشادت الإعلامية هند رشاد ، أمينة الإعلام بحزب مستقبل وطن بالجيزة،  بالمشاركة الفعالة للمرأة في انتخابات مجلس الشيوخ، وحرصها على ممارسة حقها الدستوري والإدلاء بصوتها في اللجان الإنتخابية خلال جوله الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ والتي بدءت منذ أمس الثلاثاء. 

واضافت رشاد في تصريحات صحفية اليوم ،  ان مشاركة المرأة المصرية بكثافة تبعث رسالة للعالم مفادها أن المرأة المصرية شريك أساسي وداعم رئيسي في بناء الوطن، وتشارك في استكمال مؤسساته الدستورية للمضي قدما نحو تنفيذ خطط التنمية والبناء، والمساهمة فى دفع عجلة الإستقرار والتنمية في ربوع الوطن.

وأكدت أمينة الاعلام بالجيزة أن مصر ظهرت بصورة مشرفه أمام العالم من خلال المشاركة الفعاله من المواطنين رغم الظروف الصعبة التي تمر بها مصر والعالم  ،  لافتة إلى ان الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصه كل الحرص علي دعم المرأة.

واضافت رشاد ، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه قيادة البلاد اهتم بالمرأة ومنحها الكثير من حقوقها في جميع المجالات وايضا في المجال السياسي حيث حصلت على نسبه ١٠% في مجلس الشيوخ،  وايضا نسبة ٢٥% من مجلس النواب طبقا للدستور وهذه النسب ظلت المرلأة المصريه عقود طويلة من الزمن تنادي بها ولكنها تحققت علي يد القائد البطل عبد الفتاح السيسي.
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