AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

خاص| كادو في الإسماعيلية تمهيدًا للانضمام إلى تدريبات الدراويش

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 04:18 م
كادو
كادو
Advertisements
نانسي القاضي
وصل منذ قليل باتريك كادو مهاجم الإسماعيلي على سبيل الإعارة من نهضة بركان المغربي للنادي الإسماعيلي، للعودة إلي صفوف الدراويش بعد فترة غياب إستمرت ٧ أشهر.

يذكر أن كادو شارك مع الإسماعيلي في مباراة واحدة فقط بالدوري المصري أمام الجونة وسجل هدف.

كادو صاحب الــ24 عاما لعب لأندية نهضة بركان المغربى وكامبالا سيتى سابقا، كما حصل على لقب هداف الدورى الأوغندى الموسم الماضى برصيد 18 هدفا ، كما سجل عدة أهداف دولية مع منتخب بدلاه أبرزها فى شباك الكونغو بكأس الأمم الأفريقية الأخيرة التى احتضنتها مصر.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الأهلي الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الــ ٢٧ من مسابقة الدوري العام.


وأتم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، تعاقده مع البرازيلي هيرون ريكاردو كمديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفًا للفرنسي ديدييه جوميز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

5 أزمات صداع في الإسماعيلي قبل استئناف الدورى

ريكاردو مرشح بقوة لخلافة جوميز في الإسماعيلي

اليوم.. الإسماعيلي يجري مسحة طبية في حضور العجوز وحمص

خاص.. مارك فوتا ينفي مفاوضات الإسماعيلي للتعاقد معه

ريكاردو يوضح حقيقة تفاوض الإسماعيلي معه

رئيس الإسماعيلي يرحب بالتعاقد مع ريكاردو خلفا لـ جوميز

ترشيحاتنا

فايلر يحسم الجدل حول ظهور كهربا في قائمة الأهلي أمام الإسماعيلي

بسبب فرجاني ساسي.. شوبير يطالب بتطبيق الإيقاف والتجميد|شاهد

خاص| كادو في الإسماعيلية تمهيدًا للانضمام إلى تدريبات الدراويش

الأرصاد تحذر: هذه المناطق ستشهد رياحا مثيرة للأتربة.. فيديو

لمن يعيش حالة حزن وكرب.. عليك بـ مفاتيح الفرج السبعة

خالد الغندور يعلن موعد عودته لبرنامج زملكاوي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرار الكافيهات.. طريقة عمل رغوة النسكافيه الكثيفة بـ3حيل

للمرة الأولى.. رانج روفر تنتج أول سيارة دفع رباعى كهربائية.. صور

بملابس كاجوال.. زوجة محمد زيدان تستعرض أناقتها في أحدث ظهور