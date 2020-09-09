خاص| كادو في الإسماعيلية تمهيدًا للانضمام إلى تدريبات الدراويش





يذكر أن كادو شارك مع الإسماعيلي في مباراة واحدة فقط بالدوري المصري أمام الجونة وسجل هدف.





كادو صاحب الــ24 عاما لعب لأندية نهضة بركان المغربى وكامبالا سيتى سابقا، كما حصل على لقب هداف الدورى الأوغندى الموسم الماضى برصيد 18 هدفا ، كما سجل عدة أهداف دولية مع منتخب بدلاه أبرزها فى شباك الكونغو بكأس الأمم الأفريقية الأخيرة التى احتضنتها مصر.





ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الأهلي الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الــ ٢٧ من مسابقة الدوري العام.









وأتم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، تعاقده مع البرازيلي هيرون ريكاردو كمديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفًا للفرنسي ديدييه جوميز.

وصل منذ قليل باتريك كادو مهاجم الإسماعيلي على سبيل الإعارة من نهضة بركان المغربي للنادي الإسماعيلي، للعودة إلي صفوف الدراويش بعد فترة غياب إستمرت ٧ أشهر.